Baisse des bénéfices de la Steg International services de près de 32%

La Steg international services vient de publier ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 tels qu’ils seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 30 juillet 2024.

Il en ressort que le résultat net de la société a diminué de 31,62%, passant de 2,44 millions de dinars fin 2022 à 1,67 millions de dinars fin 2023, et cela malgré une reprise sur provision de 4,27 MD et une baisse de l’impôt de 4,36 millions de dinars (-39,90%) et de la contribution sociale de solidarité de 28.353 dinars (-74,02%).

Les revenus de la société ont ainsi atteint 155,08 millions de dinars fin 2023 contre 142,87 millions de dinars fin 2022 (+8,55%). Les charges financières ont baissé de 9,94% pour se situer à 7,77 millions de dinars fin 2023 alors que les produits financiers ont diminué de 67,4% (plus de 7,5 millions de dinars) pour atteindre 3,63 millions de dinars pour cette même période.

La Steg international services est une société anonyme fondée en 2006 dans le cadre du partenariat public privé en tant qu’ingénieur conseil et EPC Contractor. Elle exerce ses activités dans plus de vingt pays subsahariens et dans le moyen orient.

La société tunisienne offre une gamme diversifiée de services tels que la planification, l'étude, la conception, la fourniture, la réalisation, la mise en œuvre, l'exploitation et la maintenance des infrastructures électriques et gazières, ainsi que la gestion de l'énergie, l'efficacité énergétique, la formation et le développement des compétences.