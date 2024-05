Nizar Ayed : ni Borhen Bssais ni Mourad Zeghidi ne sont coupables de diffamation ou de calomnie

Imprimer

L’avocat du journaliste Borhen Bssais, Nizar Ayed a affirmé être optimiste. Il a indiqué s’attendre à la libération des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi. « Aujourd’hui, la période de détention prolongée prend fin… Le dossier sera présenté au ministère public… Nous ne pouvons qu’être optimistes… Le dossier de l’enquête ne contient aucune preuve de leur culpabilité », a-t-il dit.

S’exprimant le 15 mai 2024 durant « Émission Impossible » sur radio IFM, Nizar Ayed a assuré que ni Borhen Bssais ni Mourad Zeghidi n’étaient coupables de diffamation ou de calomnie à l’encontre du chef de l’État. Il a indiqué que l’affaire n’a pas été initiée à la suite d’une plainte déposée par ce dernier. L’avocat a estimé qu’en l’absence de plainte par la personne, théoriquement, victime de calomnie ou de diffamation, il n’y avait pas de raison d’engager des poursuites.

« Durant les dernières 48 heures, nous n’avons pas été convoqués… Ceci signifie qu’ils n’ont pas été auditionnés durant les dernières 48 heures… On a auditionné le représentant légal de la radio IFM et il a été laissé en liberté… Ce sont les seuls éléments dont nous disposons », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le procureur de la République avait décidé, lundi 13 mai 2024, la prorogation de la détention préventive des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi de 48 heures supplémentaires. Borhen Bssais et Mourad Zeghidi ont comparu devant le procureur de la République près le Tribunal de première instance. Ils ont été interrogés à propos de déclarations médiatiques et de statuts sur les réseaux sociaux, dont certains datent de 2020 et qui porteraient atteinte au président de la République.

Borhen Bssais et Mourad Zeghidi avaient été placés samedi 11 mai en détention provisoire de 48 heures. En début de soirée, ce jour-là, Mourad Zeghidi avait été appréhendé à son domicile et conduit à la caserne d’El Gorjani. Borhene Bssais, lui, a été appréhendé sur la route alors qu’il rentrait de Hammamet avec sa famille. Durant ce même jour, des policiers ont pris d’assaut les locaux d'Ordre national des avocats de Tunisie où s’était réfugiée l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani après avoir fait l'objet d'un mandat d'amener. D’après la vidéo publiée par l’activiste et militante Asrar Ben Jouira présente sur les lieux, les policiers se sont introduits une première fois à l’intérieur des locaux de l’Ordre des avocats afin d’embarquer Sonia Dahmani.

Les policiers, en tenue civile, portaient des cagoules comme s'ils s'apprêtaient à arrêter un dangereux criminel. Un deuxième groupe est revenu par la suite au même endroit afin d’arracher aux journalistes leurs équipements. Lors de ce deuxième assaut, les policiers ont arraché le matériel de la chaîne France 24 et embarqué le caméraman Hamdi Tlili. Il a été relâché par la suite, mais son matériel a été totalement saccagé.

S.G