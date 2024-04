Assassinat de Chokri Belaïd - Ennahdha : la décision de la justice prouve l'innocence du parti

Imprimer

Le mouvement Ennahdha est revenu sur les sentences prononcées dans le cadre de l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaïd par la justice tunisienne durant l’aube du 27 mars 2024. Il a considéré qu’il s’agissait de la preuve indéniable de l’absence de lien entre le parti et ce crime. Ennahdha a appelé à l’entame d’une conciliation générale et à ne pas s’engager dans l’exclusion.

Dans un communiqué publié à la même date, le mouvement Ennahdha a indiqué que les preuves collectées par les services de police et la conclusion à laquelle la justice était parvenue démontraient l'innocence du parti. Il a indiqué que son implication de l'affaire était le fruit d'un complot orchestré par le comité de défense dans le but de porter atteinte à un rival politique.

Le mouvement Ennahdha a considéré que les sentences prononcées par la justice tunisienne dans le cadre de l'affaire de l'assassinat de Chokri Belaïd étaient un pas en avant vers la fin de l'exploitation de ce crime. La décision de la justice devrait conduire à une restauration de l’estime de ceux ayant fait l’objet de fausses accusations, notamment le président d’Ennahdha, Rached Gannouchi. « Nous avons demandé que l'audience soit diffusée en direct afin d'informer l'opinion publique... Ceci permettra d'évaluer l'ampleur du ciblage qui s'est déroulé sur des années, au détriment de la victime, des accusés et de la justice », lit-on dans le communiqué.

Le mouvement Ennahdha a rappelé que l’assassinat de Chokri Belaïd avait secoué l’opinion publique et la scène politique tunisienne. L’affaire avait, d’après le communiqué, déstabilisé la coalition au pouvoir, implémenté l’incertitude au sein des acteurs nationaux, approfondi la brèche séparant les différentes familles politiques et idéologiques et exclu la possibilité de se regrouper autour d’un projet patriotique. Le parti a indiqué avoir fait l’objet d’un complot orchestré par des entités politiques et idéologiques ayant cherché à influencer le déroulement de l’affaire. Ennahdha a appelé à l’entame d’une conciliation nationale et à rejeter l’exclusion, la discorde et le discours de la haine.

Pour rappel, la cinquième chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu, tôt le matin du mercredi 27 mars 2024, son verdict dans l’affaire de Chokri Belaïd et cela après plusieurs heures de délibération.

Sur les 23 accusés (quatorze en état d’arrestation et neuf en liberté), quatre ont été condamnés à mort, deux à la réclusion à vie, cinq ont eu des non-lieux alors que les autres ont été condamnés à des peines allant de 2 à 120 ans de prison. Tous les accusés seront soumis à un contrôle administratif allant de trois à cinq ans.

S.G