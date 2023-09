Zied Mezgar : l’équipe médicale tunisienne fait un travail remarquable à Derna

Le chef de service des urgences à l’hôpital Farhat Hached et chef de l’équipe médicale dépêchée à Derna en Libye, Zied Mezgar, est intervenu, ce lundi 18 septembre 2023, dans l’émission « Cappuccino » présentée par Hiba Loussif et diffusée sur Jawhara FM.

Zied Mezgar a précisé que les équipes tunisiennes œuvrent en coordination avec les équipes libyennes et toutes les équipes médicales et de sauvetage qui ont été dépêchées sur place, à apporter les soins nécessaires aux blessés, extraire les corps des décombres, enterrer les victimes et lutter contre les risques liés notamment à la contamination des eaux.

« Le croissant rouge et la protection civile ont mis en place un poste médical avancé et l’équipe médicale tunisienne a accéléré l’ouverture d’un hôpital dédié à la chirurgie générale en collaboration avec les équipes de santé originaires de Derna, qui font preuve d’une résilience remarquable, alors que certains ont perdu leurs familles dans la catastrophe » a-t-il poursuivi.

M. Mezgar a tenu à souligner que l’équipe tunisienne effectue un travail colossal et se montre efficace afin d’aider les sinistrés en Libye et qu’à ce titre elle fait la fierté de tous les Tunisiens.

Le nombre de victimes des inondations à Derna en Libye, s'est élevé à plus de onze mille morts alors que les efforts de recherche se poursuivent pour retrouver les disparus, ont déclaré les autorités libyennes.

Marie el-Drese, secrétaire générale du Croissant rouge a précisé dans une déclaration à l'Associated Press que 10.100 personnes seraient portées disparues.

Le maire de Derna, Abdelmonem al-Ghaithi, avait déclaré que le nombre de victimes pourrait grimper à 18 ou vingt mille morts.

Des unités de la protection civile tunisienne et des équipes médicales ont été dépêchées en Libye, balayée dimanche par la tempête Daniel. Les équipes ont été déployées dans la ville côtière de Derna pour appuyer les efforts de secours des autorités libyennes.

L'équipe de la protection civile envoyée en Libye mardi dernier est composée d’environ 52 membres, dont des cadres et des agents de l’unité spéciale, quatre chiens de sauvetage, trois médecins, une équipe de plongée et une équipe de pompage équipée de pompes à haut débit.

M.B.Z