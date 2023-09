Fatma Mseddi : les migrants subsahariens doivent être déportés

La députée Fatma Mseddi a considéré que Sfax subissait, en premier lieu, les conséquences de la présence des migrants subsahariens en Tunisie. Ils se trouvent, selon elle, en grand nombre dans le gouvernorat et sont, parfois, en possession d’armes blanches.

S’exprimant le 18 septembre 2023 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Fatma Mseddi a salué la campagne sécuritaire visant les migrants subsahariens, Fatma Mseddi a indiqué que la question des migrants subsahariens avait été abordée lors d’une réunion du conseil régional de Sfax. Par la suite, les députés ont décidé de demander l’intervention du conseil de sécurité nationale.

« Le véritable problème est qu’ils ne doivent pas être présents en Tunisie… Ils doivent être déportés… Ils ne doivent être présents ni à Sfax ni en Tunisie… Ils doivent être dans leurs pays… Nous n’avons pas à subir les conséquences de la situation dans leurs pays… On a procédé à l’éloignement des migrants subsahariens des places publiques… Ce n’est pas une solution… Ils doivent être déportés », a-t-elle ajouté.

Fatma Mseddi a indiqué qu’un dispositif sécuritaire avait été déployé afin de ne pas permettre le retour des migrants dans les places publiques. Notons qu’une opération sécuritaire avait eu lieu, durant les 15 et 16 septembre 2023. Elle ciblait les quartiers habités par les subsahariens en situation irrégulière. Selon l’agence Tunis Afrique presse, 200 individus qui planifiaient de migrer clandestinement ont été empêchés de le faire. Des arrestations ont aussi eu lieu.

Interrogée par la suite sur la situation au sien de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Fatma Mseddi a assuré que plusieurs propositions de loi seront présentées par les élus. Celles-ci concernent la situation politique et économique du pays. Elle a révélé que certains envisageaient de proposer la révision du règlement intérieur et d’autres la composition de l’Instance supérieure indépendante pour les élections. La législation applicable aux associations et aux partis politiques fera, également, partie des sujets abordés par les députés. Elle a expliqué qu’elle proposera l’interdiction du financement étranger des associations.

Fatma Mseddi s’est interrogée sur le maintien du ministre du Transport, Rabie El Majidi à la tête de ce département. Elle a évoqué l’octroi d’autorisation à la compagnie Syphax Airlines et l’arrestation de son DG, Mohamed Frikha, dans le cadre d’une affaire de corruption. Elle a, également, considéré que la ministre des Finances, Sihem Nemsia, devait être limogée en raison de sa non-implication dans les efforts du président de la République, Kaïs Saïed, de lutte contre la corruption.

S.G