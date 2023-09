Les hold-ups les plus célèbres de l'histoire

Imprimer

Les braquages sont des crimes audacieux qui ont captivé l'imagination du public depuis des décennies. De grands criminels ont planifié et exécuté des hold-ups massifs, entraînant parfois des vols de plusieurs millions, voire milliards de dollars. Voici une liste de certains des plus grands braquages de l'histoire, y compris le célèbre braquage de Nice.

Le Braquage de la Banque de France (1950)

Lieu : Paris, France

Montant volé : 240 millions de francs français (environ 20 millions de dollars)

Des malfaiteurs ont creusé un tunnel de 30 mètres depuis les égouts de Paris pour accéder à la salle des coffres de la Banque de France. Ils ont dérobé des billets, des bijoux et des valeurs en or.

Le Braquage de Nice (1976)

Lieu : Nice, France

Montant volé : 30 millions de dollars

Un groupe de malfaiteurs, dirigé par Albert Spaggiari, a creusé un tunnel depuis les égouts de Nice jusqu'à la Société Générale. Ils ont volé de l'argent, des bijoux et des coffres-forts. Ce hold-up a été rendu célèbre par la devise "Ni vu, ni connu" laissée par Spaggiari.

Le Vol de la Brink's (1950)

Lieu : Boston, États-Unis

Montant volé : Plus de 2,7 millions de dollars

Des membres d'un gang ont volé une succursale de la Brink's à Boston. Ils ont ligoté les employés et ont pris l'argent et les dépôts des clients, en utilisant des armes de poing et des fusils.

Le Braquage de la Banque d'Angleterre (1971)

Lieu : Londres, Royaume-Uni

Montant volé : 3,1 millions de livres (environ 46 millions de dollars)

Un groupe de criminels a creusé un tunnel de 40 mètres depuis un magasin voisin jusqu'à la salle des coffres de la Banque d'Angleterre. Ils ont dérobé une grande quantité d'argent et de bijoux.

Le Vol du Siècle (2005)

Lieu : Fortaleza, Brésil

Montant volé : Plus de 70 millions de dollars

Un groupe de criminels a réussi à pénétrer dans la succursale de la Banque centrale du Brésil en creusant un tunnel sur une distance de 78 mètres. Ils ont volé une somme incroyable en billets de 50 réais.

Le Braquage de la Société Générale (2008)

Lieu : paris , France

Jérôme Kerviel, un employé de la Société Générale,a été impliqué dans l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire , il a effectué des transactions frauduleuses, causant une perte de près de 5 milliards d'euros à la banque.

Ces braquages restent gravés dans l'histoire criminelle en raison de leur audace et de la minutie avec laquelle ils ont été exécutés. Bien que la plupart des coupables aient été appréhendés, certains des butins demeurent introuvables à ce jour, faisant de ces hold-ups de véritables énigmes.