Où doit aller le « Capital » ?

A la question « Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire pour relancer l’économie ? », on aurait instinctivement tendance à pointer du doigt la réforme de l'État. On pense sans hésiter à son inertie, ses procédures compliquées, ainsi que son manque de vision et d'ambitions, qui impactent négativement les performances économiques du pays.

Cette idée fixe, qui consiste à dire que tous nos maux viennent de cet État, "mastodonte administratif" qui empêche toute évolution dans le pays, est considérée comme un postulat de base dans tout débat autour de l'économie. Néanmoins, on pourrait supposer qu'un jour nous arriverons à réunir toutes les conditions propices à une action publique de qualité, avec un paysage qui se composerait d'un gouvernement de hautes compétences, d'un parlement aligné à la vision de l'exécutif et des moyens financiers adaptés, avec pour objectifs communs de repenser le rôle de l'État et d'optimiser son mode d'intervention dans le processus de développement. Dans ce cas, cela serait-il suffisant ? Le secteur privé, dans cette configuration, aurait-il les capacités requises pour s'inscrire dans une transformation économique d’envergure ?

La réponse n'est pas aussi évidente. Bien que l'État accuse énormément de défaillances, le secteur privé national non plus n'a pas montré un grand dynamisme ces douze dernières années. L'instabilité était certes un facteur négatif, mais principalement pour l'action gouvernementale et politique. Face à l'absence d'initiatives publiques, cela aurait pu être une opportunité pour les organisations patronales, afin d'imposer une vison de transformation qui leur est avantageuse, vers plus de flexibilité et moins de barrières, en prenant à témoin l'opinion publique et plus spécialement les jeunes, demandeurs de changement et d'espoir. Mais dans la réalité, le secteur privé dans sa majorité, a préféré l'attentisme et l'alignement au rythme du politique.

Le problème c'est qu'en 2023 lorsqu'on parle d'une économie forte, cela implique nécessairement d'importantes capacités d'innovation et un capital courageux et dynamique, qui saisit les opportunités là où elles sont, et qui cherche non seulement la création de valeur mais sa maximisation. Avec le développement de l'Intelligence Artificielle, le monde vit une phase comparable à la révolution industrielle, avec une cadence de transformation encore plus vertigineuse. Une technologie qui révolutionne totalement les modes de production et l'organisation du travail, alors que nous n'avons pas encore tout à fait assimilé les effets de la précédente. Si la révolution industrielle a causé les transformations profondes qu'on connait et a causé des écarts immenses en matière de développement entre le Nord et le Sud, l'intelligence artificielle pourra définitivement creuser un faussé infranchissable entre les deux rives.

Face à cela, l'investisseur privé tunisien ne manque pas d'inertie, il reste extrêmement averse aux risques, et ne s'aventure que très rarement loin des sillages que trace l'État. D'ailleurs, notre économie est basée principalement sur des activités peu risquées, généralement protégées et encouragées par les autorités publiques. Notamment un tourisme et des industries manufacturières à faible valeur ajoutée. Avec un secteur financier loin des standards internationaux, formé principalement de banques généralistes, qui offrent une palette limitée d'instruments financiers, avec une faible capacité à répondre aux besoins divers des opérateurs économiques et des particuliers.

Or grâce à la transition démocratique et l'espace de liberté qui s'est crée en conséquence, la Tunisie a réussi quand même à mettre en place un processus d'idéation assez intéressant, ayant aboutit à la création d'un écosystème de startups, certes trébuchant encore, mais d'où ont émergé des champions continentaux et mondiaux, tel que Go MyCode, un acteur majeur en Afrique et Moyen Orient de l'éducation technologique non diplômante, Expensya le leader des solutions de gestion des notes de frais, présent dans plus de 100 pays, sans oublier Instadeep, notre champion de la Deeptech, racheté par BioNTech en début d'année, et qui se valorise aujourd'hui à près de deux milliards de dinars. Tous ayant compris l'importance de réfléchir à échelle globale, tout en partant du local.

Afin de soutenir leur courbe de développement, ces acteurs de l'innovation, ont dû très tôt trouver des alternatives de financement ailleurs qu'en Tunisie. Faisant perdre au pays une source de création de valeur importante, qui se valorise à plusieurs centaines de millions de dollars. Des montants que des entreprises classiques mettraient des décennies à atteindre. Certes le cadre réglementaire rigide et les procédures administratives contraignantes ont facilité les départs. Néanmoins, le manque de sources de financements privés à des stades précoces, ainsi que la frilosité des investisseurs individuels, ont été déterminants. Ces soutiens indispensables dans tout écosystème d'innovation, les "Business Angels", capables de prendre des risques, de soutenir le développement à des étapes cruciales, que ce soit à travers l'injection de fonds ou le conseil et le transfert de compétences, n'existent pas suffisamment en Tunisie.

Dans ce cadre, d'énormes efforts restent à faire quant à la dynamisation des investissements privés et des mouvements de capitaux. Si nous voulons une réelle transformation économique, il est primordial que le privé se saisisse de son rôle, à savoir prendre des risques et sortir des sentiers battus. Cette consanguinité économique a assez duré, où on finance toujours les mêmes activités, ceux qu'on connait d'abord, pour à la fin aboutir à des résultats mitigés. Avoir une vision complète du monde, de ses dynamiques, et oser y proposer des solutions pertinentes, tout en se saisissant du plein potentiel de la science et de la technologie, la jeunesse tunisienne l'a bien compris. Reste maintenant que l'Etat doit se réformer et le privé se libérer de son conservatisme et suivre le pas de cette Tunisie qui ne cherche qu'à renaitre de ses cendres.