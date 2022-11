Vol à bord d'un camion de devises à Denden : les détails de l'affaire

La porte-parole du tribunal de première instance de la Manouba, Sondes Nouioui a affirmé que le vol d'une somme considérable a eu lieu à bord du camion appartenant à une société privée et servant à la distribution d'argent en liquide aux agences de l'une des banques tunisiennes. Elle a indiqué qu'un employé de cette banque se trouvait à bord du camion en compagnie du chauffeur et d'un agent de sécurité. Le camion s'est déplacé vers la localité de Denden du gouvernorat de la Manouba sur demande de l'employé de la banque. Ce dernier avait indiqué qu'un plombier l'attendait chez lui et qu'il devait s'y rendre en urgence.





Intervenant le 10 novembre 2022 durant l'émission "Emission Impossible" sur IFM, Sondes Nouioui a expliqué que l'agent de sécurité a profité de l'absence de l'employé de la banque et de l'inattention du chauffeur. Alors que le camion était garé aux alentours de la maison de l'employé de la banque, il s'est saisi d'un sac rempli d'argent et s'est enfui. La porte-parole du tribunal a précisé que la somme volée correspondait à plus de 600 mille dinars. Il s'agissait d'un sac contenant des liasses de billets en euro et en dollars. Suite à leur audition et à l'ouverture d'une enquête, le ministère public a ordonné l'arrestation du chauffeur et de l'employé de la banque.













L'enquête a révélé que l'agent de sécurité avait un casier judiciaire et qu'il faisait l'objet de plus de dix mandats de recherche. Il aurait pris la fuite à pieds.





