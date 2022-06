Fethi Sellaouti : des gangs en Tunisie et à l’étranger responsables des fraudes lors des épreuves du bac

Le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, a expliqué que son département s’attendait à une recrudescence des tentatives de fraudes lors du déroulement des examens du baccalauréat. « Il y a des gangs en Tunisie et à l’étranger responsables de l’acheminement des oreillettes utilisées pour tricher », a-t-il ajouté.

Invité le 15 juin 2022 par Myriam Belkadhi sur les ondes de la radio Shems FM, Fethi Sellaouti a affirmé que les kits de triche étaient illégalement acheminés vers la Tunisie depuis un pays voisin. Il a expliqué que le ministère de l’Education était doté de ses propres réseaux de lutte contre la fraude.

« Nous essayons toujours d’infiltrer ces réseaux. Nous avons pris connaissance depuis des mois de l’existence d’une grande opération lancée par ces réseaux… Nous avons même trouvé des lunettes, des pins, des stylos et des montres équipés de caméras servant à communiquer l’énoncé des examens à l’extérieur de salle », a-t-il dit.

A noter que cette déclaration porte à confusion puisque Fethi Sellaouti a publiquement affirmé que le ministère était doté de son propre appareil sécuritaire. Ce corps secret, dont on n’a pas connaissance, procède à des opérations d’infiltration et de démantèlement de gangs et de réseaux de fraudes.

« Il s’agit de criminels puisqu’ils portent atteinte à la crédibilité de nos diplômes et permettent à ceux ne le méritant pas de réussir et de prendre la place d’autres élèves lors de l’orientation universitaire… Nous avions pensé à suspendre la connexion internet durant les six jours du déroulement des épreuves du baccalauréat. Ceci a été discuté au niveau du gouvernement », a-t-il déclaré.

Fethi Sellaouti a indiqué que plus de 1.000 cas de fraude ont été enregistrés durant les cinq premiers jours, soit le double des cas enregistrés pour la même période de l’année dernière. Il a assuré que son département avait pu éviter plusieurs fraudes. Il a précisé que trois régions ont témoigné d’une grande concentration des opérations de fraude. Il a expliqué que les opérations de fraudes se sont fortement développées en raison des avancées technologiques. Il a considéré que la seule solution résidait en la réforme des programmes et des examens.

Le ministre de l’Education a réitéré ses excuses aux médecins tunisiens suite à une déclaration basée sur une donnée erronée. Le ministre avait affirmé lors d’un passage télévisé durant la semaine dernière qu’un médecin avait été arrêté pour avoir implanté une oreillette dans l’oreille d’un bachelier. Une déclaration ayant suscité la colère des médecins et qui avait été démentie par le ministre de la Santé. Fethi Sellaouti a expliqué qu’il avait été induit en erreur.

Le ministre a, également, déploré l’attitude des parents d’élèves soutenant ce genre de pratiques. Il a critiqué la complicité de certaines d’entre eux qui étaient même prêts à s’endetter pour acquérir le kit utilisé pour frauder en dépit de leur situation financière fragile. Il a considéré que les parents devaient inculquer certaines valeurs à leurs enfants.

Par la suite, Fethi Sellaouti a souligné l’importance de réformer l’école tunisienne et d’y introduire des activités culturelles, sportives et scientifiques afin d’en faire un endroit attrayant. Il a expliqué que les premières étapes de la mise en place de ce programme de réformes avaient été réalisées au niveau des écoles primaires et des collèges. Il a, aussi, évoqué la révision des programmes et des supports pédagogiques. « Nous allons garder seulement trois livres par niveau d’école primaire… Il y a un problème d’infrastructure. Des 4.590 écoles primaires, seulement 618 possèdent une salle pour les enseignants, seulement 278 possèdent des salles de lecture, 1.213 ne comportent pas d’unité sanitaire pour le corps enseignant », a-t-il déploré.

Fethi Sellaouti a expliqué que le budget du ministère de l’Education représente 12,8% du budget de l’Etat contre 15,9% en 2010. Il a expliqué que 95% de cette enveloppe était dédiée aux salaires et aux rémunérations. Le budget ne suffit pas pour procéder aux travaux de maintenance et à l’acquisition de matériel. Il a précisé que les estimations indiquaient une hausse de 45.000 élèves sur les dix prochaines années. Ceci nécessite la construction de 500 salles par an et 45 établissements. Le ministre a, aussi, considéré que les enseignants avaient recours aux cours particuliers en raison de leur situation économique fragile.

S.G