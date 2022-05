Najla Bouden assiste aux festivités du pèlerinage de la Ghriba





La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est rendue, mercredi 18 mai 2022, à Djerba où se déroule le pèlerinage de la Ghriba après deux ans de suspension. Depuis la synagogue de l’île, elle a donné une allocution dans laquelle elle a souligné que la Tunisie resterait une terre d’union et de tolérance.

Accompagnée du président de l'association de la Ghriba, Perez Trabelsi, de l’ancien ministre du Tourisme René Trabelsi, de l’actuel ministre du Tourisme Moez Belhassine, et du ministre des Affaires religieuses, la cheffe du gouvernement a fait le tour de la synagogue et assisté aux festivités.

Le pèlerinage de la Ghriba – l’un des plus anciens lieux de culte pour les juifs de l’Afrique du Nord – rassemble chaque année les membres de la communauté juive pendant deux jours sur l’île de Djerba. Cet évènement célèbre la Lag Ba'omer et se traduit par l’allumage de feux de joie ; une grande Menorah (chandelier juif à sept branches, ndlr) en l’occurrence. Il constitue l’une des attractions touristiques les plus importantes pour l’île.

N.J.