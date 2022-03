Reprise des opérations de réapprovisionnement du marché en bombonnes de gaz

Le lock-out ouvert des distributeurs de bombonnes de gaz à usage domestique a été suspendu et les opérations de réapprovisionnement du marché redémarreront jeudi 24 mars 2022, a annoncé un communiqué conjoint des ministères de l’Industrie et du Commerce daté de la soirée du mercredi 23 mars 2022.

Ce même document indique que les séances de travail entre les représentants des deux ministères et de la Chambre nationale des distributeurs de bombonnes de gaz à usage domestique, relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) ont permis de parvenir à un accord sur les points liés à la mise en œuvre de la décision relative à l’organisation du commerce de distribution des gaz de pétrole liquéfié et du pétrole d’éclairage. Et de préciser que les discussions et négociations se poursuivent pour développer les moyens opérationnels à cet effet.

Les professionnels réclament l’application d’un accord signé depuis avril 2021 sur la hausse de la marge de profit et qui devait entrer en vigueur depuis le deuxième semestre de l’année 2021.

En effet, et selon eux, les hausses successives des prix des hydrocarbures avaient impacté les entreprises de distribution de gaz domestiques car le cycle de distribution dépend fortement du carburant et la marge de profit des distributeurs a significativement baissé.

I.N