Le député Zied Ghanney interdit de voyage

Après l’interdiction de voyage de l’ancien secrétaire d'Etat chargé de la Jeunesse, Abdelkoddous Saâdaoui, et le député Qalb Tounes, Fares Blel, c’est au tour, du député Attayar, Zied Ghanney, de crier au scandale, puisqu’il a subi la même procédure.

Dans un statut publié, lundi 24 janvier 2022, Zied Ghanney indique qu’il a été empêché de voyager sous prétexte que son passeport mentionne « député » comme profession, et qu’il fallait la changer.

« Sachant que le Parlement n’est pas dissous, personne ne m’a demandé de rectifier les données de mon passeport, et même son remplacement impose que je sois à Paris. Toutes mes pensées vont vers mon épouse et mes enfants qui vont rentrer seuls et qui seront privés de leur père et époux alors que son unique tort était d’avoir obtenu la confiance du peuple à un moment donné », souligne-t-il.

Rappelons que quelques jours après le 25 juillet, plusieurs élus ont été visés par une interdiction de voyage sans en être préalablement informés. Ces derniers ont assuré qu’il y avait des abus dans l’application de cette mesure largement contestée.

S.H