Le Tribunal administratif annule la suspension de Béchir Akremi

Le Tribunal administratif a décidé, le 20 janvier 2022, d'annuler la suspension du procureur de la République, Béchir Akremi, décidé par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) à la date du 13 juillet 2021.

Dans un communiqué publié à la même date, le bureau de communication et d’information du tribunal a indiqué avoir accepté l’appel déposé par Bechir Akremi.

La décision, selon la même source, résulte de l’incompétence du conseil de discipline. Ce dernier n’était pas habilité à statuer sur l’affaire. Le tribunal s’est, aussi, appuyé sur l’illégitimité de la composition du conseil de discipline. Enfin, la cour a mis en avant l’absence de fondement réel et juridique justifiant la décision.





Béchir Akremi a été accusé par le Comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi de complicité et de dissimulation d’éléments relatifs aux assassinats politiques. Cette accusation avait, également, été portée par le premier président de la Cour de cassation, Taïeb Rached. En guise de réaction, Bechir Akermi a accusé ce dernier de corruption et a publié une liste de biens en son nom. L’affaire avait fait l’objet d’une grande polémique.





S.G