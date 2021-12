Loi de Finances 2022, Ezzeddine Hazgui, Donald Blome… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 27 décembre 2021 :

Présidence du gouvernement - Une conférence de presse sur la Loi de finances 2022

La présidence du gouvernement organise, mardi 28 décembre 2021, une conférence de presse pour communiquer les détails du projet de la loi de finances 2022. Cette conférence se tiendra à la Cité de la Culture en présence de la ministre des Finances, du ministre de l’Economie et de la planification et de leurs homologues du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi.

PLF 2022 : les propositions de la Chambre nationale des conseillers fiscaux tunisiens

(...) Interrogé sur le contenu du projet de la Loi de finances 2022, Mohamed Salah Ayari a relevé plusieurs mesures positives mais sans impact réel sur l’évasion fiscale. Il a évoqué, dans ce sens, la réévaluation des biens matériels et immatériels des entreprises notant que cette mesure permettrait de faciliter les demandes de prêts auprès des banques. Il est mentionné, également, de fournir des lignes de financement sans intérêts et sans fonds propres à l’adresse des petites professions ainsi que la suppression de la TVA pour les entrepôts de stockage et chambres froides pour réduire et mieux contrôler les prix des produits agricoles.

Hospitalisation de Ezzeddine Hazgui après cinq jours de grève de la faim

Le militant et porte-parole du collectif « Citoyens contre le coup d’Etat », Ezzeddine Hazgui a été emmené à l’hôpital. Il avait entamé une grève de la faim à la date du 23 décembre 2021. Son état de santé s’est détérioré au bout de cinq jours. L'avocate, Dalila Ben Msaddek, fille du gréviste, a assuré qu'il se repose et que son état est stable. Plusieurs membres du collectif continuent à mener une grève de la faim depuis la même date Tunisie. Ils protestent contre la monopolisation des pouvoirs de la part de Kaïs Saïed et la comparution de civils devant les tribunaux militaires.

Reconduction de la convention sectorielle entre la Cnam et les officines privées

Le ministère des Affaires sociales a annoncé, lundi 27 décembre 2021, la reconduction de la convention sectorielle entre la Caisse nationale d’assurance maladie et le syndicat des officines privées. Dans un communiqué publié à l’occasion, les Affaires sociales ont annoncé, également, la signature de l’annexe 3 de ladite convention précisant qu’en vertu de cet accord, la collaboration entre la Cnam et les pharmacies privées se poursuivrait pour une année supplémentaire.

Donald Blome reçu par Leila Jaffel

La ministre de la Justice Leila Jaffel a reçu, lundi 27 décembre 2021, l'ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie Donald Blome. La rencontre a été l'occasion pour l'ambassadeur des Etats-Unis de féliciter la ministre de la Justice pour sa nomination à la tête du ministère de la Justice. Elle a aussi permis de passer en revue les différents programmes de coopération en cours entre les deux pays dans les domaines juridique et judiciaire, notamment ceux liés au système pénal et au système carcéral.