Ennahdha appelle le ministère public à agir contre Abir Moussi

Le bloc parlementaire du mouvement Ennahdha a rendu public un communiqué, ce lundi 14 juin 2021, condamnant les agissements de la présidente du PDL Abir Moussi contre la ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre des Affaires sociales.

Le bloc d’Ennahdha considère que ces agissements touchent le régime démocratique, portent atteinte au prestige de l’Etat et entravent le service public.

Ennahdha a, également appelé « le ministère public à autoriser l’ouverture d’une enquête et poursuivre en justice l’auteure de ces actes allant à l’encontre du Parlement et des deux membres du gouvernement ».

Le bloc du mouvement a invité tous les blocs parlementaires à faire preuve de solidarité et faire face à ce banditisme contraire aux principes de l’action parlementaire.

Notons que la présidence du gouvernement a décidé de porter plainte contre la présidente du Parti destourien libre (PDL) et les députés du bloc parlementaire. La présidence du gouvernement affirme que cette plainte survient après les agissements de Mme Moussi et son groupe contre la ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre des Affaires sociales.

Il est à rappeler, aussi, que les députés du PDL avaient chahuté lors de la plénière consacrée à l’audition des deux ministres. Abir Moussi et les députés de son parti ont scandé des « dégage » aux ministres et interrompu la séance.

S.H