Hichem Ajbouni dénonce le recours excessif à la violence par le gouvernement

Le député Attayar, Hichem Ajbouni a publié un statut sur sa page aujourd'hui dimanche 13 juin 2021 pour dénoncer la violence exercée par les sécuritaires contre les manifestants à l’avenue Habib Bourguiba, hier. Dans ce statut, il a souligné que le recours à cette violence excessive, notamment contre une jeune manifestante inoffensive, dénote de l’échec cuisant du gouvernement dans la résolution des crises économiques, financières, sociales et sanitaires du pays.

En commentant la photo de la jeune fille violemment tabassée par des sécuritaires, Hichem Ajbouni a écrit : « Qu’est ce qui peut justifier cet acte et toute cette violence de la part des agents de sécurité ? Cette fille représentait-elle un danger pour les sécuritaire ? Portait-elle une arme et menaçait -elle leur vie ? Certainement pas. Il est certain que la politique de la pression sécuritaire représente un état de panique chez leur gouvernement à cause de son échec cuisant dans la gestion des crises économiques, financières, sociales et sanitaires du pays. Ce gouvernement ne possède ni vision, ni compétence, ni charisme. Son soutien politique profite de sa faiblesse pour les nominations et pour servir ses intérêts. Quand il l’aura épuisé, il va le délaisser et chercherait à parvenir à une éventuelle régularisation pour rétablir la situation ».

De violents affrontements ont eu lieu, hier, samedi 12 juin 2021, entre des manifestants et les forces de l’ordre à l’avenue Habib Bourguiba. Les manifestants, d’abord rassemblés au niveau du théatre municipal, scandaient des slogans hostiles à la police et au gouvernement suite aux récents évènements impliquant des violences policières à Sidi Hassine dans la capitale. Très vite la tension est montée d’un cran, lorsqu’un activiste, qui avait frappé des agents de police avec un bâton, a été arrêté. Plusieurs manifestants ont été tabassés par la police lors de ces événements.

S.H