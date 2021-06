Echaâb appelle les forces nationales à défendre l’indépendance de la justice

Le mouvement Echaâb a publié, mardi 8 juin 2021, un communiqué appelant les forces nationales à s’unir et à défendre l’indépendance de la justice tunisienne et ce en réaction au déroulement de l’affaire Karoui et le récent limogeage du président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption.

Dénonçant les tentatives répétées pour faire plier la justice, le parti a exprimé son rejet des pressions et intimidations exercées contre le secteur ainsi que les tentatives de détournement de certaines instructions et affaires pour servir les intérêts de quelques agendas politiques et partisans.

Le part Qalb Tounes mène depuis quelques semaines une campagne agressive en faveur de son fondateur, Nabil Karoui, maintenu en détention préventive dans le cadre d’une affaire de blanchiement d’argent et d’évasion fiscale.

Echaâb a, également, contesté les « nominations basées sur le népotisme » opérées par le gouvernement, notamment celle d’un nouveau président à la tête de l’Inlucc en remplacement de Imed Boukhris, notant qu’aucune explication n’avait été avancée pour la justifier.

Lundi, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a limogé Imed Boukhris et a nommé à sa place un nouveau président à l’Inlucc, Imed Ben Taleb Ali.

N.J.