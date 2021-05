Demande de levée de l’immunité de Ghazi Karoui : ce qu’il en est

L’information sur une demande de levée de l’immunité parlementaire du député Qalb Tounes Ghazi Karoui a fait le tour des réseaux sociaux, mercredi 26 mai 2021. Cela disait que le juge d’instruction au pôle judiciaire financier a adressé cette demande au Parlement.

Pour plus de précisions sur l’affaire, Mohsen Dali responsable de l'unité d'information et de communication et substitut du procureur de la République près du Tribunal de première instance de Tunis, a expliqué que la demande a été effectuée en date du 7 janvier 2021. Il a assuré que, jusqu’à ce jour, le pôle judiciaire financier n’a reçu aucune réponse du Parlement.

Cette demande de levée de l’immunité intervient dans le cadre de la poursuite de l’enquête dans l’affaire de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale pour laquelle le frère du député, Nabil Karoui est actuellement incarcéré.

I.L.