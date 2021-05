Radhi Belkahia n'est cliniquement pas mort

L'annonce de décès du médecin et analyste Radhi Belkahia est inexacte. Il n'est cliniquement pas mort, a affirmé son épouse, à un proche.

L'annonce du décès a été faite par des membres de sa famille et même sur sa page Facebook.

Dr Belkahia est encore vivant et reste encore dans le coma, même si son cas est jugé très difficile.

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs pour cette annonce précipitée du décès, en nous basant, pourtant, sur des sources familiales et des personnes qui lui sont très proches.

Ancien de Carnot et de la Faculté de médecine d’Amiens, en France, Dr Belkahia a exercé à la médecine d’urgence du CHU d’Amiens et a été anesthésiste-réanimateur.

Laïc et républicain convaincu, il a régulièrement de riches contributions dans les médias tunisiens et sur Facebook à propos de la politique, de la politique sanitaire et de la médecine. Business News lui a publié sa dernière tribune d’opinion en janvier dernier.