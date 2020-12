Attayar exige des excuses de Mechichi à la suite de ses propos sur la migration illégale

Attayar a condamné, dans un communiqué daté du mardi 15 décembre, signé par le secrétaire général Ghazi Chaouachi et publié ce mercredi 16 décembre 2020, la déclaration du chef du gouvernement Hichem Mechichi faite sur la chaine France 24 et dans laquelle il compare la migration illicite et non organisée au terrorisme.

Le parti a appelé le chef du gouvernement à présenter ses excuses suite à cette déclaration jugée « choquante » et qui « alimente la stigmatisation dont souffrent beaucoup de Tunisiens à l'étranger et légitimise les thèses de l'extrême droite ».

