Hichem Mechichi lance le dialogue social et économique avec les partis politiques

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu, mercredi 25 novembre 2020, au palais de la Kasbah, des représentants des partis politiques et blocs parlementaires, en présence du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'Investissement, Ali Kooli.

Ont été présents à cette réunion, le président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui, le président du bloc Ennahdha, Imed Khemiri, les représentants d’Ennahdha, Anouer Maâtouf, et de Tahya Tounes, Mehdi Majdoub, l’élu Qalb Tounes, Yadh Elloumi, le député du bloc de la réforme nationale, Kheireddine Zahi et le député du bloc national, Imed Ouled Jebril.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du lancement du dialogue économique et social sur la loi de finances et la planification du développement, selon la présidence du gouvernement. Le but étant de "renforcer la politique de concertation adoptée par le gouvernement avec les différentes composantes du paysage politique et parlementaire concernant les questions sociales et économiques actuelles, en particulier, la loi de Finances 2021".

La réunion a été également l’occasion pour discuter du processus stratégique que le gouvernement devrait adopter dans la loi de finances ainsi que les politiques susceptibles de faire sortir le pays de la crise.

Le chef du gouvernement a, dans ce sens, souligné l’importance de la rencontre tenue avec les membres de l’assise politique qui soutient le gouvernement, ce qui favorise "l’interaction positive avec ses propositions et ses perceptions". "Ceci aura un effet positif sur les résultats de l’action gouvernementale dans les conditions difficiles actuelles", a-t-on noté dans le communiqué.

Le Conseil de la Choura du mouvement Ennahdha a, rappelons-le, appelé à "un dialogue économique et social national", dont les résultats seront "la clé de la sortie de crise" en se penchant sur les problèmes majeurs de l’économie tunisienne.





