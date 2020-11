Le Conseil de la Choura prône le dialogue économique et social national

Le Conseil de la Choura du mouvement Ennahdha a rendu public, lundi 23 novembre 2020, un rapport détaillant ses recommandations liées à la situation socioéconomique actuelle.

Il a appelé à « un dialogue économique et social national », dont les résultats seront « la clé de la sortie de crise » en se penchant sur les problèmes majeurs de l’économie tunisienne.

Le rapport du conseil émet, en effet, d'autres recommandations concernant le budget de l'Etat, qui se présentent comme suit :

-La révision des hypothèses budgétaires adoptées en se basant sur « des hypothèses plus réalistes » dans le but d’éviter l’ajustement répétitif des budgets. Il a été recommandé dans ce sens de prendre en compte les éventuelles répercussions au vu du développement de la crise actuelle. Ce qui nécessite la rationalisation des dépenses, l‘optimisation des importations et le renforcement du contrôle sur toutes les formes d’évasion fiscale. Un plan détaillé devrait être mis en place afin de lutter contre toutes sortes de corruption.

-L’activation de plusieurs anciennes dispositions fiscales, l’instauration de la stabilité législative pour rassurer les investisseurs et la publication du Code fiscal tunisien.

-La poursuite du dialogue entre le gouvernement et la Banque centrale avec la consultation de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour s’accorder sur les modalités possibles permettant de fournir les fonds nécessaires. Le rapport souligne la nécessité d’utiliser ces fonds pour le développement, ce qui favorise la croissance économique mettant en garde contre toute « exagération ».

- La nécessité de réduire la pression fiscale, estimée à 25,4 % en 2020. « La pression fiscale représente l’une des principales raisons de l’augmentation de l’évasion fiscale dans le pays et la diminution de l’investissement », a-t-on noté dans le rapport, appelant à l’encouragement du recouvrement des créances fiscales.

Le Conseil de le Choura a, ainsi, appelé le gouvernement à œuvrer pour mettre en place une « souscription nationale en devises » pour la mobilisation des ressources, consacrée aux Tunisiens à l’étranger. Il a été également proposé d’émettre un bon du trésor ou un prêt d'un milliard de dinars répartis entre le marché financier et les institutions financières. L’augmentation du plafond de la contribution des étrangers aux bons de trésor.

Au sujet des dettes extérieures, le conseil nahdhaoui a demandé au gouvernement d’œuvrer également à stopper l’hémorragie de l’endettement extérieur, en cherchant d’autres modalités de financement. L’adoption de la loi sur le financement des grands projets nationaux pourrait permettre de fournir les liquidités nécessaires.

Par ailleurs, le Conseil de la Choura a exhorté le gouvernement d’accélérer la mise en œuvre de plan d’action détaillé et d’entamer la préparation du prochain plan quinquennal de développement.

Il a été proposé, également, d’augmenter le budget du ministère de la Santé et des municipalités et d’accorder plus d’attention au secteur agricole.

