De nouvelles mesures anti-Covid annoncées mardi 12 janvier

Une conférence de presse du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi est prévue dans l’après-midi de ce mardi 12 janvier 2021 à la Kasbah. Il est attendu que le ministre annonce de nouvelles mesures anti-Covid, alors que la propagation du virus enregistre une hausse conséquente.

D’après nos sources, la commission scientifique anti-Covid a proposé un confinement général dans certains gouvernorats où le taux de contaminations explose. Une réunion est prévue avec le chef du gouvernement afin de décider de la démarche à suivre.

Le président de la République, Kaïs Saïed avait appelé au cours de la semaine dernière à l’instauration d’un confinement général dans les régions durement touchées par la pandémie. Il a aussi insisté sur le fait que l’avis des scientifiques doit être appliqué en dehors des considérations politiques.

Dans son dernier bilan, le ministère de la Santé a annoncé plus de 3000 nouvelles contaminations et 69 décès en 24h. Un record depuis le début de la pandémie. Le total de contaminations au SARS-CoV-2 grimpe à 162.350 cas cumulés et 5284 décès.

