Salah Ben Youssef, le ministre vexé !

Un ministre en pleine crise du coronavirus peut-il être vexé ? La réponse est positive et c’est le cas de Salah Ben Youssef ministre de l’Industrie.

La raison de sa vexation ? Le journaliste-animateur de Jawhara FM, Jamil Ben Ali, l’a appelé hier matin sur son téléphone portable pour l’interroger sur la question de fabrication des masques-barrière et les décisions prises au cours d’un conseil ministériel à ce sujet et la rumeur autour de trois industriels suspectés de spéculation après l’achat, jusqu’à l’épuisement, de très grosses quantités de tissus nécessaires à la fabrication des masques.

D’après le journaliste, le ministre a manifesté sa totale désapprobation qu’on l’appelle sur son téléphone portable, lui rappelant qu’il est ministre et que personne n’a le droit de l’appeler sur son portable ; Même les ambassadeurs, les consuls et les directeurs généraux qui travaillent sous son autorité n’osent pas commettre un tel impair. Et de s’étaler ensuite dans une série de leçons sur les sciences de la communication, les habitudes des Français en la matière…

Le ministre semble ignorer qu’il est là au service de tous les citoyens et qu’on est en 2020 et non plus dans les années 70. Aussi bien en France qu’aux Etats-Unis ou ailleurs, les ministres parlent directement avec les journalistes, quand cela est nécessaire, sans passage obligatoire par le service de communication. En 2020, les rapports sont directs (en Tunisie et ailleurs) car plus efficaces que le chemin bureaucratique classique, en temps de crise, ce qui est le cas actuellement. Les ministres communiquent directement avec les journalistes (et pas que) aussi bien par téléphone portable que par Messenger, Facebook ou Twitter (Salah Ben Youssef n’a aucune information sur Donald Trump visiblement). Et quand ils sont occupés, ils les orientent directement vers la personne adéquate pour trouver réponse à leur question, plutôt que de s'embourber dans les labyrinthes de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. L'objectif étant l'efficience à tout instant.

En temps normal, hors temps de crise, contacter le ministre doit se faire via les chemins classiques de son service de communication. Faut-il que celui-ci existe et réponde aux normes ordinaires en la matière, ce qui est très loin d’être le cas en Tunisie. En bon expert de 25ème heure de la com’, Salah Ben Youssef devrait le savoir…

Le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 14 avril 2020, fait état de 21 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 747 cas confirmés sur un total de 12.415 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes. La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

R.B.H.