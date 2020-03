Lotfi Zitoun, gardez vos devises pour la Tunisie !

Le dirigeant d’Ennahdha et actuel ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoun, vient de publier un post Facebook dans lequel il étale ses activités régulières de ministre. Des activités pour lesquelles il est payé et qui méritent une communication sur le site officiel du ministère et sa page Facebook.

Le souci est que M. Zitoun préfère se mettre en avant en soignant sa propre communication et en parlant de lui-même à la troisième personne sur sa propre page, comme si c’était son service de communication qui a rédigé le contenu. La question s’impose d’elle-même, est-il là pour servir le ministère et le pays ou pour servir sa propre image ?

Le deuxième souci, bien plus gros, est que la publication Facebook de Lotfi Zitoun est sponsorisée. C'est-à-dire qu’il est en train de payer Mark Zuckerberg en devises sonnantes et trébuchantes. Certes, M. Zitoun est résident à Londres, porte, probablement, la nationalité britannique et possède des devises. Aussi minimes soient les montants dépensés pour enrichir M. Zuckerberg, ces devises serviraient certainement plus les Tunisiens que le riche Américain et la pub gagnerait beaucoup plus à être diffusée sur des médias tunisiens que le réseau social américain. On ne verra certainement pas un politicien américain faire sa propre pub sur Ali Baba (site chinois) ou The Economist… Sachant que Facebook utilise pour sa publicité la méthode des publications ciblées, strictement interdite par la législation tunisienne et la protection des données personnelles. Qu’un politicien le fasse, passe encore, mais qu’un ministre de la République le fasse, cela devient problématique et renvoie une piètre image de tout le gouvernement.

A bon entendeur, salut !

R.B.H.