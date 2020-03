Les photos de charme font leur entrée en Tunisie

Il fut un temps pas très lointain où les quotidiens La Presse et Le Temps publiaient tous les jours une photo de pin-up à leur quatrième de couverture. Avec toutes les polémiques déclenchées par ceux qui disent que cette image de femme-objet est dégradante pour la femme, le conservatisme et l’islamisme montant aux dernières années Ben Ali, la tradition a fini par disparaitre au fil des jours.

En face, les « progressistes » n’avaient pas suffisamment d’arguments pour imposer leur point de vue. La nudité et la sensualité n’ayant pas trop grand-chose à voir avec le progressisme (sic !) et les artistes qui travaillent sur le sujet sont trop minoritaires et inaudibles.

Depuis la révolution, les choses ont empiré, on a même vu un directeur de journal mis quelques jours en prison à cause d’une photo dénudée avant d’être condamné en première instance à 1000 dinars d’amende.

Il reste néanmoins quelques bouffées d’oxygène dans cette ambiance de plus en plus conservatrice. Le magazine Tunivisions publie de temps à autres des photos sensuelles et dénudées de quelques stars tunisiennes. Instagram est rempli de Tunisiennes et de Tunisiens qui s’y exposent, quotidiennement, avec des photos artistiques, sensuelles et fort suggestives pour le plus grand bonheur des voyeurs, hommes et femmes.

Ainsi le cas de ces photos de cette illustre inconnue qui a pris quelques clichés dans le métro de la ville de Tunis, a priori dans un hangar désaffecté du dépôt de la Transtu… On la voit bien dénudée avec des positions suggestives au grand dam des pudibonds qui répètent « ya latif oltof ! » ou encore « mais trop c’est trop comme ça dans le métro ».

Les photos de charme seraient-elles de retour en Tunisie ? Business News assume et relaie ces photos dans sa rubrique « sur les réseaux », à l’instar de plusieurs médias politiques dans le monde, y compris l’Express et l’Obs qui ont des rubriques dédiées aux tendances et au life style.

R.B.H