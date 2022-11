Le gouverneur de Médenine capable de transformer une plante en cendrier

Plusieurs délégations gouvernementales étaient présentes ces derniers jours à Djerba afin de veiller au bon déroulement des préparatifs du Sommet de la Francophonie qui s'y tiendra les 19 et 20 novembre 2022. Bien évidemment, ce genre d'événement est une occasion en or pour les responsables régionaux et locaux de s'illustrer et de démontrer leurs compétences et leurs capacités à servir leur pays. C'est ce qu'on attendait du gouverneur de Médenine, Saïd Ben Zayed, qui fait déjà l'objet de plusieurs critiques en raison de son incapacité à gérer la crise relative au naufrage de 18 personnes lors d'une traversée irrégulière de la Méditerranée.





Le gouverneur avait mis son costume qu'il avait l'habitude de sortir pour les grandes occasions telles que le montrent plusieurs photos. Il a accompagné, à la date du 7 novembre 2022, le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, lors d'une visite de l'île. La visite comprenait un petit détour par le célèbre restaurant "El Fondouk" se trouvant à Houmt Souk. C'est à ce moment-là que le gouverneur de Médenine s'est illustré et a montré de quoi il était capable ! Il n'a pas raconté l'histoire de ce monument, aidé dans la préparation de spécialités culinaires locales ou récité les fameux chants des mariages djerbiens ! Au lieu de tout cela, Saïd Ben Zayed nous a montré qu'il était capable de transformer n'importe quel objet en cendrier !





Le gouverneur de Médenine a pris pour cible un pot de fleurs. Le gouverneur s'est mis à l'écart à côté d'une table et a décidé de savourer une petite cigarette. Rien de mal ! Toute personne majeure et vaccinée est libre de fumer ou pas ! Néanmoins, des photos circulant sur les réseaux sociaux, nous révèlent qu'il avait choisi cet endroit-là afin d'utiliser le pot comme cendrier ! Ainsi, par un simple geste de la main, Saïd Ben Zayed a révélé au monde entier que fumer nuit à la santé, mais aussi aux plantes vertes !

La photo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le geste du gouverneur a été fortement critiqué. Les internautes ont appelé le gouverneur a ne plus utiliser les pots de fleurs comme cendrier et à ne pas y jeter ses mégots de cigarettes.













D'autres ont tenu a rappelé que les dirigeants et responsables du pays devaient être une source d'inspiration et donner l'exemple.

















Les internautes ont, également, fait de la chose une source de blagues et de railleries. Ils ont, d'un ton sarcastique, estimé que le gouverneur savait fumer la cigarette, mais n'était pas capable de se débarrasser correctement de cendres.









S.G