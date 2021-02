Mekki explique l'apparition de Mourou aux fiançailles de Meriem Ben Moulehem

Face aux attaques essuyées par l’ancien vice-président de l'Assemblée des représentants du peuple Abdelfattah Mourou suite à son apparition aux fiançailles de la starlette Meriem Ben Moulehem, Abdellatif Mekki, membre du bureau exécutif d’Ennahdha et vice-président chargé des relations avec les organismes nationaux, a volé à son secours.

« Beaucoup de tort a été causé à Abdelfattah Mourou à cause de la publication de la photo pendant la fête des fiançailles, sans vérification ou considération », a affirmé le dirigeant nahdhaoui dans un post Facebook daté de ce mardi 23 février 2021.

Et d’expliquer que l’avocat avait été invité avec sa famille pour réciter la Fatiha (rite musulman pour bénir le mariage, ndlr). Il a souhaité sortir ensuite mais le père de la fiancée à insisté pour l’inviter à la saluer, ce qu’il a fait et ce qui est normal.

Abdellatif Mekki a ainsi soutenu que « pour préserver la distanciation physique tout en exprimant ses félicitations, Abdelfattah Mourou s’est tenu de cette manière particulière, qui a été mal interprétée, preuve à l’appui il n’y a ni d’autres vidéos ni photos ».

Et de marteler : « L'homme a été lésé et il a été maltraité en Tunisie et hors du pays alors qu’il est connu pour l'intégration des rites sociaux avec la culture et c'est pour cette raison que beaucoup de gens l'ont aimé. Alors pourquoi ce mal sans preuve ? »

Rappelons que la photo a été partagée par Meriem Ben Moulehem en personne et que vu le rang de Abdelfattah Mourou ainsi que les restrictions sanitaires imposées, la photo avait fait couler beaucoup d’encre et fait réagir la toile.

I.N