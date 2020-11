L’humour en réponse à l’horreur

L’humour acerbe des Tunisiens n’est plus à présenter. La toile tunisienne regorge de quolibets car, depuis la révolution de 2011, de la matière il y’en a eu et le besoin d’en rire s’est plus que jamais fait sentir.

Cette fois le phénomène est un évènement créé sur les réseaux. Une session de formation « pour apprendre à éviter de mourir englouti dans une bouche d’égout ». Plus de 44.000 personnes y ont déjà adhéré.

L’évènement est censé se tenir au siège du gouvernement à la Kasbah, le 1er janvier 2021. Toute une symbolique. Une fillette âgée de dix est décédée le 4 octobre dernier, noyée dans les égouts dans la région de Bhar Lazreg à la Marsa. Elle était tombée dans une bouche d’égout couverte d’une fine plaque à cause des travaux.

Il y a deux jours, c’est une autre jeune femme de 20 ans qui a péri, elle aussi, en tombant dans une bouche d’égout à Enfidha dans le gouvernorat de Sousse.

Ces drames affreusement et horriblement stupides, si faciles à éviter, si symptomatiques de l’état du pays et si tristement récurrents, bouleversent et agitent la toile.

Encore une fois, les internautes ont choisi de répondre par l’humour, noir.

M.B.Z