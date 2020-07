Des internautes souhaitent la mort à Mongi Rahoui

Le député et membre du bureau politique du Parti unifié des patriotes démocrates, Mongi Rahoui a été hospitalisé, samedi 4 juillet 2020, après un malaise.

La nouvelle a provoqué une vague d’empathie parmi les internautes tunisiens. Plusieurs ont adressé, sur Facebook, des messages de soutien au député lui souhaitant un prompt rétablissement.

D’autres, aveuglés par les divergences politiques qui les opposent à l’une des figures les plus éminentes de la Gauche tunisienne, ont vomi rancune et haine souhaitant à Mongi Rahoui "la pire des tortures" et "mort", sans gêne, aucune.

Mongi Rahoui avait déjà été victime de malaises cardiaques en 2013 et 2015 qui ont aussi nécessité son hospitalisation.

N.J.