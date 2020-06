Nabil Hajji : Si Elyes Fakhfakh est coupable, il se doit de démissionner !

Le député Attayar Nabil Hajji a été présent, ce mardi sur le plateau de Hannibal TV, où il est revenu, entre autres, sur le scandale Elyes Fakhfakh. Nabil Hajji a estimé que si le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh s’avère réellement coupable de conflit d’intérêts, il se doit de démissionner.

S'exprimant en son nom et non au nom du parti, Nabil Hajji a affirmé que celui qui veut lutter contre la corruption doit commencer par lui-même. « Lorsqu’Elyes Fakhfakh sera au Parlement le 25 juin, je l’invite à s’orienter, lui-même, vers la commission parlementaire de lutte contre la corruption. Il doit l’appeler à ouvrir une enquête en s’engageant à démissionner s’il s’avère coupable ».

D’autre part, le député a appelé le chef du gouvernement à être franc, lors de sa présence au Parlement. « Il doit être franc et donner tous les chiffres et la réalité de la situation. La période de la crise sanitaire n’est pas à évoquer. Il faut qu’il donne une stratégie et une vision globale pour l’avenir. Les Tunisiens sont capables de comprendre et de savoir ce qu’ils attendent de lui ».

S.H