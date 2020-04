Fakhfakh précise la durée du confinement et les modalités du couvre-feu

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a accordé ce dimanche 19 avril 2020, une interview à la chaîne Al Watania 1 et Hannibal TV, pour donner plus de précisions prises par le conseil de sécurité nationale en rapport avec la lutte contre le Covid-19, et la durée du confinement.

Dans un premier temps, le chef du gouvernement a indiqué que le confinement général se poursuivra jusqu’au 3 mai, assurant que cette durée a été fixée après une évaluation détaillée et précise.

Il a ajouté qu’à partir du 4 mai, l’Etat va commencer un confinement ciblé.

Revenant sur les horaires du couvre-feu, il a indiqué que les horaires ont été révisés et seront de 20h à 6h, afin que les Tunisiens puissent garder certaines de leurs habitudes durant le mois de ramadan.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars 2020.

S.H