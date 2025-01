Gafsa : arrestation d’un homme qui a décapité sa femme et son enfant

Les meurtres et tentatives de meurtre perpétrés par des maris à l'encontre de leurs épouses et leurs enfants sont en progression alarmante, avec des récits de plus en plus macabres. Le dernier en date s'est produit à Gafsa : un homme a décapité sa femme et son enfant avant d'être interpellé par les forces de l'ordre alors qu'il tentait de fuir.

Le porte-parole de la Cour d'appel de Gafsa, Chaâbane Hajlaoui, a indiqué à l'agence de presse Tap que « le mari soupçonné d'avoir tué sa femme et son enfant de quatre ans dans la délégation de Zannouch a été rapidement appréhendé ».

Il précise que le ministère public près le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture d'une enquête sur ce crime odieux. L'enquête préliminaire révèle que les deux victimes ont été égorgées. La même source ajoute que leurs dépouilles ont été soumises à un examen médico-légal afin de déterminer les causes exactes de la mort.

Le colonel-major Houssemeddine Jebabli, porte-parole de la Garde nationale, a déclaré ce lundi 20 janvier 2025 que le district de la Garde nationale à Gafsa avait reçu des informations concernant la découverte de deux corps décapités.

S'exprimant au micro de Zina Zidi dans l'émission Studio Al Watania sur la Radio nationale, il a ajouté que les unités de la Garde nationale se sont rendues sur place, accompagnées du ministère public et du juge d'instruction près le Tribunal de première instance pour constater le crime. Des barrages ont ensuite été installés, permettant d'appréhender le suspect à vingt kilomètres des lieux du crime. L'affaire a été confiée à la brigade d'enquête et de recherche du district de Gafsa.

I.N.