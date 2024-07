Malek Ayari : il y a du progrès au niveau du dossier des professeurs suppléants

Malek Ayari, coordinateur national des enseignants suppléants, est intervenu ce matin, 18 juillet 2024, sur les ondes de Jawhara FM dans l’émission « Sbeh El Ward ».

Il a annoncé qu’il y avait du progrès au niveau du dossier des professeurs suppléants après plusieurs mouvements collectifs à ce sujet. « La régularisation de la situation repose sur la mise à disposition de crédits, ce qui relève des fonctions du ministère des Finances » a-t-il ajouté.

M. Ayari a également souligné les problèmes les plus pressants auxquels le dossier fait face, tels que le manquement au niveau des délégations, notamment celles de Kairouan, Zaghouan et Sidi Bouzid, et les problèmes relatifs aux cartes de soins, lançant un appel au ministère de l’Éducation pour suivre ce processus de mise à jour des données car les archives étaient introuvables.

Il est à rappeler que, selon ses dires, le nombre d'enseignants suppléants dépasse les 9000 et que ce dossier traîne depuis seize ans.

A.B