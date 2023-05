Soumaya Ghannouchi : une plainte sera déposée contre Saïed et ses responsables auprès de la Cour africaine

Imprimer

Soumaya Ghannouchi, fille du chef d'Ennahdha, Rached Ghannouchi, a affirmé, dans une déclaration accordée, mardi 23 mai 2023, à Al Jazeera, que les familles des prisonniers politiques vont déposer une plainte auprès de Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples contre le président de la République, Kaïs Saïed, et ses responsables.

Soumaya Ghannouchi a expliqué que la plainte appelle à libérer les prisonniers politiques et mettre un terme à la violation de leurs droits.

« Trente prisonniers sont incarcérés aujourd’hui dans les geôles du putsch à cause d’affaires montées de toutes pièces et des mesures violant les principes fondamentaux des droits de l’Homme et la loi internationale (…) la Tunisie est tenue de respecter les traités de la Cour africaine. La Cour avait déjà émis une décision de justice contre les mesures de Kaïs Saïed et appelant à abroger le décret 117 », a-t-elle poursuivi.

« Kaïs Saïed est obsédé par la légalité de ce qu’il entreprend, et ce couvert qu’il tient à poser sur ses actions, malgré les violations commises, nous voulons le lui enlever, il est tenu d’appliquer les décisions de la Cour africaine », a conclu Soumaya Ghannouchi.

M.B.Z