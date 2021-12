Adel Brinsi : Kaïs Saïed n’a pas consulté l’Isie pour l’organisation de législatives anticipées

Le membre du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Adel Brinsi, a révélé, mercredi 15 décembre 2021, que le président de la République n’avait pas consulté l’Isie avant d’annoncer son calendrier pour l’organisation d’une consultation nationale et d’élections anticipées en 2022.

Intervenant sur les ondes de Shems FM, il a rappelé que l’Isie était la seule institution habilitée à organiser des élections et des référendums précisant, dans ce sens, que l’organisation d’élections devrait faire l’objet d’une étude minutieuse en termes de déroulement et de timing et répondre à des normes internationales bien définies.

Adel Brinsi a noté, toutefois, que l’Isie était d’accord sur l’organisation des législatives anticipées et que si missionnée par le président de la République, elle travaillerait sur l’aboutissement du plan de Kaïs Saïed suivant le calendrier qu’il avait fixé.

Interpellé sur la révision du Code électoral prévue en 2022 avant l’organisation des législatives anticipées, M. Brinsi a indiqué qu’en 2019 plusieurs parties étrangères s’étaient exprimé contre la révision de la loi électorale avant la tenue les élections législatives et présidentielle de 2019 en partant du principe : « il ne faut pas changer les règles du jeu en cours de partie ».

Il a évoqué, dans ce même contexte, les propositions qu’avaient élaborées, alors, l’Isie laissant entendre que l’archive pourrait être mis à la disposition de la présidence de la République.

Le locataire de Carthage a, rappelons-le, décidé de maintenir le gel des prérogatives du Parlement jusqu’à l’organisation d’élections anticipées le 17 décembre 2022. Mais avant ce suffrage, une consultation populaire sera organisée entre janvier et mars 2022. A l’issue de cette consultation, une commission sera constituée pour rassembler l’ensemble des résultats et, ensuite, les transformer en un projet de constitution qui sera soumis à un référendum le 25 juillet 2022.

Avant de présenter son plan, le président de la République a, notons-le, bien mentionné sur un ton fier qu’il avait pris ces décisions, seul. La consultation nationale devrait se dérouler de deux manières : en vote directe et via une plateforme électronique confectionnée par le ministère des Technologie de la communication.

