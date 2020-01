Mercedes-Benz présente son nouveau concept inspiré par le futur, Vision AVTR

Au CES 2020, Mercedes-Benz a dévoilé un aperçu de la mobilité durable de demain en présentant un nouveau concept : le Mercedes-Benz Vision AVTR. Ce nouveau véhicule relie de manière innovante l’humain, la machine et la nature. Ola Källenius, président du conseil d'administration de Daimler AG et Mercedes-Benz AG, a présenté ce concept-car visionnaire durant son discours d'ouverture à 2 000 spectateurs au Park Theater de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) en compagnie du réalisateur Oscarisé et créateur d'Avatar, James Cameron. Le concept Vision AVTR est le résultat d'un partenariat entre Mercedes-Benz et les films Avatar.

Le concept Vision AVTR utilise une technologie de batterie révolutionnaire à base de graphène, totalement exempte de terres rares et de métaux lourds, développée chimiquement à partir de cellules organiques. Les matériaux de la batterie sont compostables et donc entièrement recyclables. De cette façon, l'électromobilité devient indépendante des ressources fossiles. Mercedes-Benz souligne ainsi l’importance d'une future "économie circulaire" dans le secteur des matières premières.

Avec le concept Vision AVTR, Mercedes-Benz imagine la mobilité du futur en réconciliant l’homme, la machine et l'environnement. Le concept décrit la mobilité du futur dans lequel l'homme, la nature et la technologie ne sont plus en contradictions, mais en harmonie les uns avec les autres. La Vision AVTR représente la vision d'une voiture à "zero-impact".

Le concept holistique de Vision AVTR combine le design intérieur, extérieur et infodivertissement (User eXperience) de manière innovante. Le concept s’inspire de la nature. Ceci est illustré par un design en forme d’arc, très étiré et dynamique, abritant un habitacle tout en rondeur rappelant un cocon. A l'arrière du véhicule 33 volets mobiles multidirectionnels - « volets bioniques » permettent une toute nouvelle interaction du Vision AVTR avec l’environnement extérieur.

Des neurones numériques, permettent une nouvelle communication avec l'environnement. L'intérieur du Vision AVTR devient un espace d'expérience immersif et transmet une expérience utilisateur complètement nouvelle. Une sélection de menus projetée directement sur la paume de sa main permet au passager de choisir intuitivement entre différentes fonctionnalités.

Un autre point fort du Vision AVTR est son unité de contrôle. L'élément de commande multifonctionnel dans la console centrale permet au conducteur de contrôler intuitivement le véhicule en y plaçant simplement sa main - dès qu'il ne veut plus voyager de manière autonome. La nouvelle commande de direction, en combinaison avec la disposition des axes, permet non seulement un mouvement vers l'avant et l'arrière, mais également en diagonale. Contrairement aux autres véhicules conventionnels, le Vision AVTR peut se déplacer latéralement d'environ 30 degrés. Ce « mouvement de crabe » confère également au véhicule un aspect de reptile et une grande agilité dans son mouvement.

A cette occasion, Ola Källenius a affirmé : « Mercedes-Benz a toujours été une marque technologique et de luxe. Il est temps d’associer davantage luxe et écologie. Parce que pour nous, les deux fonctionnent très bien ensemble ».

D’après communiqué