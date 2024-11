Kia EV3 finaliste pour la "Voiture de l'année 2025"

Le SUV compact entièrement électrique, Kia EV3, est sélectionné en finale du prix "Car of the Year 2025" (COTY). Composé de soixante membres, le jury international du prix automobile le plus renommé d’Europe a composé sa liste de finalistes parmi 42 nouveaux modèles en lice cette année et a choisi l’EV3 comme l’un des sept candidats au titre. Ainsi, en l’espace de huit ans, c’est la sixième fois que Kia se retrouve en finale européenne COTY. Et depuis que le Kia EV6 a été la première voiture d’une marque coréenne à être élue "Car of the Year 2022" européenne, c’est la quatrième fois consécutive que Kia est représentée avec un véhicule électrique sur la liste des finalistes COTY. Le lauréat du Award 2025 sera annoncé le 10 janvier au Salon de l’automobile de Bruxelles.

L’EV3 s’inspire du fleuron de la marque, l’EV9, maintes fois primé ("World Car of the Year 2024", "Volant d’or 2023"). Combinant un design progressiste basé sur la philosophie "Opposites United" de Kia, des technologies de pointe et un intérieur innovant semblable à celui d’un salon, ce véhicule électrique de 4,3 mètres de long pose de nouveaux jalons dans le segment des SUV électriques compacts. Son autonomie, qui peut atteindre 605 kilomètres, se situe dans le peloton de tête de cette catégorie, tout comme son habitabilité généreuse et le volume de son coffre (460 litres). À cela s’ajoutent des éléments high-tech précurseurs, de la clé de voiture numérique à la préparation pour la recharge intelligente bidirectionnelle. Le SUV électrique à traction avant de 150 kW (204 ch) est disponible avec deux variantes de batterie (58,3 et 81,4 kWh), pouvant être rechargées chacune de 10% à 80 % en une demi-heure environ. Le service de recharge Kia Charge, qui permet d’accéder via un seul compte à plus de 800.000 points de recharge répartis dans 28 pays européens, dont plus de 150.000 en Allemagne, garantit un ravitaillement en électricité en toute simplicité.

« Je suis fier que Kia soit la seule marque à avoir atteint six fois la finale européenne COTY au cours des huit dernières années, et que nous ayons même remporté ce titre avec un véhicule électrique », a affirmé, à cette occasion, Marc Hedrich, président et CEO de Kia Europe. « L’EV3 est une voiture électrique polyvalente et abordable, désormais disponible dans toute l’Europe, qui prouve qu’une voiture électrique peut être le véhicule principal d’un ménage, tout en s’adaptant aux styles de vie les plus divers ».

D’après communiqué