Le Land Rover Discovery Sport propose d’efficaces motorisations

Le Discovery Sport, le SUV compact familial de Land Rover avec sa configuration 5+2 places (en option), permet à ses acquéreurs d’accéder à un monde de possibilités : quels que soient leurs besoins, il existe une technologie adaptée à la situation.

En 2021, le moteur P300e hybride rechargeable a été amélioré, avec le mode ATTAIN permettant une recharge plus efficace en roulant, afin d’économiser la batterie pour une utilisation plus tard dans le voyage – à la vitesse stabilisée de 110 km/h, jusqu’à 80% de la charge peut être atteint en seulement 90 minutes.

En plus de l’hybride rechargeable P300e, le Discovery Sport est disponible avec une gamme de moteurs 4 cylindres de nouvelle génération. Proposée avec deux niveaux puissance les Diesel D165 (163 chevaux) et D200 (204 chevaux) voient leur efficacité améliorée, avec une puissance tout en souplesse, un raffinement supérieur, des émissions de CO2 à partir de 166 g/km et une sobriété remarquable, à partir de 6,3 l aux 100 km.

Le Discovery Sport P200 Hybride Flexfuel (4 cylindres 200ch) est le seul SUV Premium familial (jusqu’à 5+2 places)permettant de rouler au Superéthanol E85, le moins cher de tous les carburants automobiles, distribué dans plus de 2500 stations en France et qui bénéficie de nombreux avantages fiscaux et environnementaux. Déjà plus de 1000 commandes clients en France pour l’Hybride Flexfuel Jaguar Land Rover.

Ces moteurs quatre cylindres comptent sur la toute dernière technologie Land Rover d’hybridation légère (MHEV) associée à la transmission intégrale, qui comporte une batterie pour recueillir l’énergie perdue à la décélération et au freinage. En résulte un fonctionnement plus doux du stop & start et une sobriété optimisée.

L’environnement connecté est encore affiné à bord du Discovery Sport, avec l’info-divertissement Land Rover à la pointe de la technique, Pivi Pro. Le système est prêt à fonctionner à la seconde même où on l’allume – une banque de données spécifique et une batterie dédiée excluent tout délai. Les mises à jour des logiciels s’opèrent à distance, via la connexion embarquée de série, et peut même être programmée à un horaire spécifique, permettant au conducteur de disposer des toutes dernières cartes, applications et logiciels d’aide à la conduite sans qu’il ait besoin de se rendre chez le concessionnaire. Le système, fonctionnant grâce à la conception électrique du véhicule EVA 2.0, est disponible sous la forme du Pivi de série ou bien, à partir de la finition S, du plus sophistiqué Pivi Pro Connecté.

« Les moteurs Diesel à hybridation légère de toute dernière génération augmentent l’efficacité du Discovery Sport tandis que l’édition spéciale Discovery Sport Black le rend plus séduisant encore. L’apport de l’info-divertissement Pivi Pro, avec son démarrage immédiat et ses capacités de machine learning, signifient que le Discovery Sport est encore plus efficace et plus polyvalent, prêt à toutes les aventures en famille », a affirmé le Land Rover Brand Director, Finbar Mcfal.

Ecouter en ligne la musique et les médias n’a jamais été aussi simple, avec Spotify ou Deezer intégrés en tant que “source media” au menu de l’info-divertissement – forfait de données inclus – et la connectivité Bluetooth pour deux téléphones à la fois. Un dispositif de recharge sans fil avec amplificateur de signal est également proposé en option.

L’usager peut aussi vérifier la qualité de l’air dans son véhicule en activant sur l’écran tactile le système de filtration de l’air dans l’habitacle qui écarte les particules fines gênantes souvent présentes en ville ou dans les zones de fort trafic. Le système – qui s’ajoute à l’ionisation de l’air déjà présente – écarte les particules fines, les allergènes, les pollens et même les odeurs les plus fortes. Le filtrage concerne même les particules ultrafines (jusqu’à PM 2,5). Les passagers peuvent simplement activer le mode “Purify”, qui filtre et surveille en continu l’air d’habitacle par rapport à l’air ambiant. L’écran tactile rassure quant à la pureté de l’air intérieur, supérieure à celui de l’extérieur.

Ces systèmes complètent les technologies ClearSight Ground View et ClearSight Interior Rear View Mirror présentées en 2019. La première de ces technologies de caméra intelligente assemble les images du sol sous la voiture, tandis que la seconde fait du rétro intérieur un écran vidéo, pour une visibilité améliorée.

Le Discovery Sport adopte une configuration polyvalente, en 5+2 places, la banquette du deuxième rang escamotable peut se replier en trois segments (40, 20, 40) ce qui procure 24 configurations possibles des sièges, et garantit toute la souplesse nécessaire aux aventures familiales.

D’après communiqué