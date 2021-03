Hyundai Motor offre un premier aperçu de STARIA

Le nouveau modèle monospace de Hyundai est équipé d'indices de conception futuristes et d'innovation spatiale offrant une expérience embarquée de qualité supérieure.

Hyundai Motor Company a dévoilé aujourd'hui les images teaser de STARIA, la nouvelle gamme de véhicules polyvalents (MPV) de la marque.

Les images montrent le STARIA Premium, une variante haut de gamme du modèle standard STARIA.

Le nom STARIA combine «star» et «ria» 1 , en référence aux valeurs de produits tournées vers l'avenir du véhicule et aux caractéristiques de conception simplifiées définies par des silhouettes à un geste courbe ainsi qu'un volume corporel propre et pur.

STARIA reflète l'engagement de Hyundai à diriger le futur secteur de la mobilité en tant que fournisseur de solutions de mobilité intelligente, dans le cadre de la vision de la marque «Progrès pour l'humanité». STARIA est équipé de diverses fonctionnalités centrées sur le conducteur et d'éléments de conception futuristes qui offrent de nouvelles expériences aux conducteurs et aux passagers, ce qui rend le temps de transit plus productif et plus rentable.

STARIA offre un extérieur étonnamment futuriste et mystérieux, ressemblant à un vaisseau spatial. L'avant est mis en valeur par un long feu de jour horizontal et des phares placés en dessous. L'ambiance du vaisseau spatial est reprise par ses vastes fenêtres panoramiques et ses lignes de ceinture inférieures, soulignant l'ouverture de l'intérieur. La hauteur de la cabine est également optimisée pour un confort et une commodité haut de gamme, ce qui la rend idéale pour une utilisation professionnelle et familiale.

STARIA est la nouvelle gamme de monospaces de Hyundai qui ouvre une nouvelle ère de mobilité. STARIA fournira une expérience et une proposition de valeur complètement nouvelles aux clients grâce à ses caractéristiques de conception sans précédent. SangYup Lee Vice-président senior et responsable de la conception mondiale de Hyundai

STARIA Premium, qui sera disponible sur certains marchés, porte la mobilité à un niveau supérieur, des caractéristiques sportives haut de gamme et des finitions exclusives aux variantes pour un look et une sensation plus luxueux.

Hyundai Motor dévoilera plus de détails sur les caractéristiques de conception de STARIA et STARIA Premium dans les semaines à venir.