Land Rover offre un lifting à son Discovery

Le nouveau Discovery réussit l’alliance d’un design exceptionnel et d’un habitacle polyvalent et pratique, revu dans chaque détail, qui incarne l’esprit de l’aventure en famille, caractéristique du SUV de Land Rover depuis plus de trente ans.

Grâce aux tout derniers moteurs six-cylindres essence et Diesel Ingenium, au système sophistiqué d’info-divertissement Pivi Pro, à un meilleur confort, le nouveau Discovery demeure l’un des plus avancés, connectés et polyvalents des SUV sept-places de luxe au monde.

La forte personnalité et la silhouette améliorée du nouveau Discovery bénéficient de plus de trois décennies d’évolution. Les éléments clés de son ADN – comme le capot autoclave, le toit séparé et le pilier C en évidence – perdurent, mais le nouveau Discovery affiche une apparence surlignée qui affirme sa présence sur la route.

Les nouveaux phares à leds avec une signature lumineuse de jour, placée plus bas dans les projecteurs créent une expression plus ferme, tandis que les clignotants avant et arrière à défilement témoignent d’une sophistication visuelle augmentée. Les sorties d’air sur les ailes avant, de couleur carrosserie, accentuent la fameuse ceinture de caisse en ligne brisée de ce SUV haut de gamme.

Le bouclier avant revu reçoit à sa base un large rappel de couleur carrosserie, et de nouvelles entrées d’air latérales se combinent pour former une expression plus dynamique. A l’arrière, le nouveau Discovery se caractérise par la signature de ses feux à leds, reliés l’un à l’autre par un bandeau Gloss Black. Conformément à la philosophie Land Rover d’un design sobre, le panneau intègre le nom Discovery dans sa police spécifique, contribuant à la simplicité de la face arrière.

Le nouveau modèle R-Dynamic apporte une personnalité et une allure renforcée, grâce à l’ajout d’une série d’éléments de design spécifique, comme les touches Gloss Black et Shadow Atlas à l’extérieur et, sur les sièges, le cuir bicolore aux coutures contrastées.

Dans l’habitacle, le nouveau Discovery bénéficie d’évolutions conçues pour mettre en lumière sa qualité de haut-de-gamme et l’expertise de Land Rover en termes d’architecture sept-places. L’habitacle spacieux incorpore le système d’info-divertissements Pivi Pro de Land Rover, à la pointe de la technologie. La console centrale entièrement redessinée accueille un écran tactile HD de 11,4 pouces, 48 % plus grand, qui permet une interaction rapide et intuitive.

De plus, il est possible d’obtenir, en option, l’affichage tête haute en couleurs, qui projette les informations essentielles en haute résolution directement dans la ligne de regard du conducteur, permettant ainsi de ne pas quitter la route des yeux. L’intégration des Smartphone est tout aussi simple, grâce à Apple CarPlay, tandis que le Bluetooth perfectionné sait connecter deux Smartphones simultanément. Android Auto est également disponible en série, tout comme la possibilité de recharge sans fil, et l’amplification du signal.

Le bien-être du conducteur et des passagers se trouve complété par l’ionisation de l’air dans l’habitacle, disponible à présent avec une technologie de filtration PM2.5.

Le niveau de confort et le caractère pratique sont poussés plus loin avec les supports de tablette Land Rover Click and Go, intégrés au dos des sièges avant. Ce système, facile à utiliser, inclut également des prises de recharge USB-A, positionnées au mieux pour réduire la longueur des câbles nécessaires. Avec la 4G Wi-Fi embarquée (en option), capable de connecter jusqu’à huit appareils, les passagers arrière peuvent se distraire même durant les plus longs trajets.

Quant au poste de conduite, le volant à quatre branches, au design nouveau, intègre des interrupteurs cachés lorsqu’ils sont éteints et les palettes de changement de vitesse, tandis qu’un nouveau sélecteur de vitesses procure un contrôle transparent de l’ensemble moteur-transmission.

A l’intérieur, le système de rabattage des sièges à distance (Intelligent Seat Fold) permet d’ajuster la configuration des sièges sans effort, depuis l’écran central. L’application Remote (“à distance”) permet de garder un œil sur le niveau de carburant, l’endroit où le véhicule est stationné et même d’ouvrir et fermer les portières.

A l’arrière, les sièges de la seconde rangée ont été soigneusement redessinés pour un confort amélioré. Maintien latéral renforcé, assise plus longue, plus fine et mieux ajustée, tout cela contribue à un meilleur soutien des cuisses et à une position plus confortable.

Le confort est encore amélioré par le repositionnement des ouïes de ventilation depuis le pilier B vers la console centrale, ce qui augmente le flux d’air pour les passagers du second rang, qui choisissent eux-mêmes la force et l’orientation de la ventilation sur leurs propres commandes, dissimulées lorsqu’elles sont éteintes.

La nouvelle clé loisirs Land Rover de seconde génération est également disponible. Elle comporte un écran tactile, une montre digitale et, en plus de ses fonctions habituelles, permet de fermer, d’ouvrir et de démarrer à distance le véhicule.

Le nouveau Discovery est disponible en deux modèles Discovery ou Discovery R-Dynamic et 4 packs de finition base, S, SE et HSE.

Le nouveau Discovery présente 3 nouveaux moteurs six-cylindres en ligne Ingenium, aussi bien essence que Diesel, couplés à une technologie d’hybridation légère 48V (Mild Hybrid Electric Vehicle : MHEV) pour améliorer le rendement, les performances et la souplesse d’utilisation. Ces nouveaux moteurs sont disponibles au côté du quatre-cylindres essence P300 Ingenium et de la nouvelle transmission intégrale intelligente.

Cette famille de moteurs six-cylindres en ligne a été conçue et mise au point en interne ; le Diesel ultra-moderne est disponible en deux niveaux de puissance, 249 chevaux (183 kW) et 300 chevaux (221 kW), tandis que le puissant moteur essence fournit 360 chevaux (265 kW).

Le nouveau Discovery est véritablement le parfait SUV familial de route. Il dispense un exceptionnel confort pour sept personnes et met en confiance le conducteur grâce à l’excellente visibilité procurée par la position de conduite, aux commandes optimisées et au châssis innovant, qui dispense une tenue de route à la fois pondérée et intuitive.

Toutes les versions six-cylindres du nouveau Discovery sont équipées d’une transmission sophistiquée qui optimise la répartition de couple entre les essieux avant et arrière, grâce à une série de capteurs qui analysent les conditions. Ce nouveau système de transmission intégrale intelligente améliore la motricité, le dynamisme sur la route et le rendement, pour une meilleure sobriété et une réduction des émissions de CO2 en conduite normale, sans rien sacrifier des capacités en tout-terrain caractéristiques du Discovery.

De plus, la suspension pneumatique, de série, procure un confort de marche remarquable dans toutes les conditions et s’abaisse automatiquement en fonction de la vitesse pour améliorer l’aérodynamique et donc la sobriété à vitesse de croisière sur l’autoroute. L’amortissement piloté – disponibles sur toutes les versions – contrôle les mouvements du véhicule jusqu’à 500 fois par seconde, s’adaptant presque instantanément selon les informations de la route et les impulsions du conducteur, offrant ainsi un meilleur contrôle des mouvements de caisse et garantissant une marche apaisée, à assiette constante.

Avec le système Terrain Response 2, le nouveau Discovery est toujours automatiquement préparé à répondre aux conditions de conduite. Le nouveau Wade Mode configure le véhicule au mieux pour franchir les gués profonds, et va jusqu’à essuyer légèrement les disques pour assurer la pleine performance dès le premier freinage, même quand le conducteur déconnecte le mode.

La fonction Terrain Response configurable permet au conducteur du Discovery de régler avec précision la réponse à l’accélérateur, le régime des changements de rapport, la réponse de la direction et celle des suspensions selon les besoins et aussi selon ses préférences, affinant ainsi sur-mesure ses sensations de conduite en tout-terrain.

Le nouveau Discovery reçoit aussi la technologie ClearSight Ground View, qui permet aux conducteurs de vérifier le sol immédiatement devant la calandre et sous le capot, grâce à l’écran tactile central et à la vision combinée des caméras avant. Ce système astucieux concrétise le concept de “capot transparent” et aide le conducteur aux prises avec le franchissement de passages particulièrement raides aussi bien que, en ville, avec les obstacles masqués.

D’après communiqué