Peugeot célèbre ses 210 ans et présente sa nouvelle 508 L « 2021 »

La marque Peugeot affirme sa présence en Chine avec sa participation au Beijing International Automotive Exhibition 2020 du 26 septembre au 5 octobre (Hall W2). Elle dévoile la 508 L « 2021 », dont la version Performance 400 THP au design distinctif. La marque y expose également ses modèles électrifiés : le SUV Peugeot e-2008 100 % électrique, le SUV 4008 PHEV 4WD (Hybride rechargeable, 4 roues motrices) ainsi que la berline 508 L PHEV (Plug-In Hybride). Cette gamme complète et électrifiée confirme l’engagement de Peugeot en Chine, alors que la marque célèbre son 210ème anniversaire sur le stand avec le slogan 2.1.0 Let’s Go !

Révélée au public sur le stand du salon de Pékin et lancée le 22 septembre en Chine, la nouvelle Peugeot 508 L « 2021 » conserve le design affûté de la 508 L, son i-Cockpit ® valorisant ainsi que ses qualités routières. Elle dispose du système de filtration de l’air « PM2.5 » dans l’habitacle.

La version Performance 400 THP couronne la gamme Peugeot 508 L « 2021 ». Son contour de calandre noir brillant, ses jantes bicolores 18 pouces ainsi que son toit et ses rétroviseurs peints en noirs soulignent son dynamisme et son élégance. Son habitacle cossu dispose en série de sièges en cuir rouge ainsi que d’un ciel de toit noir. Elle est équipée du système d’interconnexion des véhicules Telematic 4G.

La gamme 508 L « 2021 » dispose de cinq niveaux de finition et de trois motorisations, toutes couplées à une boîte automatique : 360 THP (essence 123 kW AT6), 400 THP (essence 155 kW ATN8) et PHEV, hybride rechargeable qui sera lancée fin 2020. Ses prix s’échelonnent de 159 700 à 224 700 CNY.

Peugeot expose à Pékin l’ensemble de ses modèles électrifiés. Depuis 2020, tous les nouveaux modèles Peugeot lancés et produits en Chine reposent sur des plateformes multi-énergies. Cette stratégie offre la liberté au client chinois de choisir entre des motorisations électrifiées ou thermiques.

Les nouveaux SUV Peugeot e-2008 et 2008 reposent sur la plate-forme CMP (Common Modular Platform) et disposent de motorisations 100 % électrique ou thermique essence. Ils ont été lancés en mai 2020 en Chine et présentés en première mondiale à Guangzhou en novembre 2019.

Le nouveau SUV Peugeot 4008 PHEV, lancé en juillet 2020 en Chine, dispose d’une motorisation hybride rechargeable associant deux moteur électriques et un moteur thermique essence. Sa transmission à 4 roues motrices permet un usage outdoor. Il repose sur la plate-forme EMP2 (Efficient modular Platform) et est également disponible avec des motorisations thermiques essence.

La berline Peugeot 508 L « 2021 », également basée sur la plate-forme EMP2, dispose d’une motorisation Hybride rechargeable et sera lancée fin 2020.

Le 26 Septembre, Peugeot a fêté ses 210 ans d’existence. Sur le salon de Pékin, la marque met en lumière ces 210 ans d’aventure industrielle en affichant le slogan de sa campagne promotionnelle internationale « 2.1.0. Let’s GO ! ». A cette occasion, Peugeot affiche également fièrement le logo dédié à cette célébration : le Lion emblématique souligné d’une flèche et de la légende « 210 Years » ou « Since 1810 ».

« Au cours de ses 210 années d’histoire, la marque Peugeot, avec son esprit d'innovation, a constamment été à la pointe du design et de la technologie automobile, en recherchant le plaisir de conduite. Elle a su s’adapter aux changements de son époque pour repenser les standards de mobilité. A l'avenir, Dongfeng Peugeot tiendra sa promesse "Unboring The Future" et délivrera notre proposition "Feel your heart Beat" aux consommateurs chinois. » a déclaré David Guérin, Manager Général de DONGFENG Peugeot.

Du 26 septembre au 5 octobre, dans le hall W2 du salon de Pékin, Dongfeng Peugeot exposera les huit modèles de sa gamme sur son stand de 600 m2 : la nouvelle berline 508 L « 2021 » dans ses versions PHEV et Performance, les SUV e-2008 et 2008, les SUV 4008 PHEV et thermique, le SUV 5008 ainsi que la berline 408. La sculpture du Lion en taille XL, ambassadeur de la marque, s’illuminera en bleu et un grand écran immersif procurera une touche d’émotion aux visiteurs.

D’après communiqué