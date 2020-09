Jeep dévoile son Grand Wagoneer Concept

Un tout nouveau concept Grand Wagoneer, présenté récemment à Detroit, marque la renaissance d’une figure emblématique américaine, offrant une vision de ce que peut être l’expression moderne du SUV haut de gamme.

Le Jeep Grand Wagoneer Concept dispose d’un large éventail de technologies haut de gamme, dont un groupe motopropulseur électrifié, des systèmes 4x4 sophistiqués, et le tout premier écran de passagers dans un SUV qui offre des caractéristiques intérieures très haut de gamme. En outre et pour la première fois, il présente une troisième rangée spacieuse.

Les modèles Wagoneer et Grand Wagoneer de série devraient faire leur entrée chez les concessionnaires américains l’année prochaine. Ils renaîtront à Warren, dans le Michigan, près du centre-ville de Detroit. En signe de clin d’œil à son usine de fabrication et au siège social de la marque, le toit vitré intégral du concept abrite une carte montrant Detroit et ses environs.

Le Grand Wagoneer Concept résume l’avenir du SUV haut de gamme par excellence en mettant l’accent sur la modernité et l’authenticité. Son design extérieur est doté de points de contact modernes, mais familiers et de garnitures extérieures noir obsidienne pour un résultat intemporel.

Le design extérieur du concept Grand Wagoneer est ancré par une calandre proéminente ornée de garnitures noir obsidien qui met en vedette les sept fentes emblématiques de la marque Jeep. Chaque fente dispose d’un treillis à la fois léger et complexe, tandis que l’espace situé au-dessus et celui situé entre chacune des sept fentes sont éclairés pour créer un design à LED exclusif. L’ensemble des LED forme un contour élégant sur la calandre, ce qui permet de mettre l’accent sur la largeur et sur l’ensemble du bouclier avant du véhicule.

Le SUV est entièrement recouvert d’une superbe nouvelle peinture extérieure Ice Artic ; de plus, directement au-dessus de la calandre, on retrouve des lettres moulées illuminées épelant le mot Wagoneer. Les concepteurs et ingénieurs ont créé une police sur mesure pour toutes les lettres extérieures du concept.

De part et d’autre de la calandre se trouvent deux phares à LED qui sont intégrés dans du bois de teck authentique. Le design rehausse les compétences grâce à une plaque de protection avant en aluminium noir obsidien et de crochets de remorquage avant aux garnitures noires.

Sur le côté, le Grand Wagoneer Concept présente un profil majestueux et distingué. Le concept du SUV Grand Wagoneer est fièrement doté de roues de 24 pouces en aluminium à finition noir comportant des éléments imprimés en 3D qui résident juste en dessous des passages de roue trapézoïdaux emblématiques du véhicule. Un enjoliveur de roues à trois sections est doté de l’emblème Wagoneer suspendu en acrylique.

Les lettres moulées en aluminium aux garnitures latérales en cuivre du modèle « Grand Wagoneer » se retrouvent sur le tiers inférieur des deux portes avant. Un drapeau américain orne les lettres en aluminium et rend hommage au pays d’origine de la marque.

Les feux arrière à LED partent du panneau de custode arrière jusqu’à l’arrière du véhicule et créent une forme solide, ce qui procure au véhicule une apparence plus haut de gamme en plus de compléter l’extérieur général. Un subtil diffuseur arrière se trouve sous le hayon électrique; il favorise l’aérodynamique du véhicule en guidant l’air pour maximiser le rendement.

Un ensemble complet de feux à LED, notamment des feux, des antibrouillards et des feux arrière à LED, permettent au concept Grand Wagoneer de briller dans n’importe quel environnement.

L’élégance du Grand Wagoneer Concept est pleinement exposée avant même que les portes ne soient ouvertes. Lors de l’activation à distance, l’ensemble complet des feux à LED s’allume subtilement dans une séquence de « bienvenue » qui donne vie au véhicule.

Le toit vitré intégral élargit visuellement l’habitabilité du véhicule et amène la lumière naturelle à tous les occupants. Chacune des ouvertures du toit intègre du bois de teck qui est soutenu par le treillis en bronze.

Le bois de teck a été choisi à la fois pour son élégance et sa durabilité. Si on le retrouvait autrefois principalement sur les yachts et dans les propriétés les plus extravagantes, le bois de teck est désormais un bois haut de gamme choisi par les concepteurs de tous les secteurs.

Le Grand Wagoneer Concept représente le summum des habitacles de SUV grâce à un style américain moderne, à des détails minutieusement élaborés et à des aménagements élégants qui inspirent le voyage en première classe.

Fidèle à son nom, le Grand Wagoneer Concept offre un grand habitacle qui permet d’accueillir jusqu’à sept passagers grâce à ses spacieux sièges baquets confortables à l’avant et à la deuxième rangée ainsi qu’à la troisième rangée, une première pour le modèle Grand Wagoneer. L’atmosphère détendue de l’habitacle, accentuée par l’utilisation d’un éclairage ambiant personnalisable en couleur et en intensité, offre un sentiment libérateur de tranquillité pour tous les passagers.

Le sentiment d’espace de l’habitacle est renforcé par de grandes glaces qui offrent une vue similaire à celle d’une serre, une caractéristique qui a distingué le Grand Wagoneer d’origine et qui donne le même effet dans le Grand Wagoneer Concept moderne actuel. Étant donné que le Grand Wagoneer d’origine a représenté une ouverture sur le monde, le nouveau Grand Wagoneer Concept est inspiré par le design des moyens de transport haut de gamme et par le design architectural, créant un environnement exclusif pour chaque passager.

De nombreux éléments de l’habitacle rendent hommage à la riche histoire du Grand Wagoneer, comme le volant à deux branches. L’ouverture de la porte du conducteur révèle le rebord extérieur du tableau de bord qui comporte une inscription, EST. 1963, qui rend hommage à la première année modèle du Wagoneer d’origine.

Un total de près de 45 pouces d’écrans recouvrent l’ensemble du tableau de bord : un centre d’affichage de l’information avec écran de 12,3 pouces derrière le volant, un écran tactile horizontal de 12,1 pouces qui sert d’écran d’affichage principal dans la console centrale, doté en dessous d’un écran tactile horizontal de 10,25 pouces, séparé par l’aile structurelle en aluminium. De plus, un écran de 10,25 pouces fournit au passager avant un contrôle dynamique de l’écran tactile au bout des doigts.

Les passagers de la deuxième rangée disposent au total de 30 pouces d’écran avec un écran d’affichage de 10,25 pouces situé sur la console centrale entre les deux sièges baquets. Chaque passager de la deuxième rangée a également accès à son propre système de divertissement à écran tactile de 10,1 pouces.

L’habitacle regorgeant de technologies est animé par le tout nouveau système Uconnect 5, qui procure des vitesses de fonctionnement cinq fois plus rapides par rapport à la génération précédente. Ce système est plus branché, utile et riche en contenu tout en améliorant la personnalisation, ce qui en fait le système Uconnect le plus évolué à ce jour. De plus, le système d’exploitation Android du système Uconnect 5 prépare le terrain en donnant accès à un vaste catalogue d’applications pour répondre aux demandes sans cesse croissantes et réaliser une expérience utilisateur améliorée.

Le Grand Wagoneer Concept possède le seul système audio de véhicule au monde alimenté par McIntosh, une autre marque américaine de luxe connue pour offrir des systèmes audio domestiques haut de gamme et destinés à offrir l’expérience audio et de cinéma par excellence. Le système audio McIntosh du Grand Wagoneer Concept dispose de 23 haut-parleurs personnalisés connectés à un amplificateur à 24 canaux qui offre une expérience audio immersive. Les éléments audio sont conçus en aluminium noir brillant, fidèle à l’esthétique des systèmes audio domestiques haut de gamme de McIntosh.

Le Grand Wagoneer Concept propose un système de groupe motopropulseur de véhicule hybride électrique rechargeable, conforme aux plans de la marque Jeep qui consiste à offrir des options d’électrification sur tous les modèles au cours des prochaines années.

L’électrification modernisera la marque Jeep dans le cadre de son ambition de devenir le numéro un des technologies « vertes » écologiques de pointe. Ces véhicules seront les véhicules Jeep les plus efficaces et les plus responsables jamais construits, ils offriront une liberté absolue et silencieuse à ciel ouvert, tout en portant les performances, les compétences 4x4 et l’expérience de conduite gratifiante de Jeep à un niveau supérieur. Avec un couple plus élevé et une réponse immédiate du moteur, ces véhicules électriques offriront une expérience encore plus gratifiante sur la route et plus de compétences que jamais hors des sentiers battus.

D’après communiqué