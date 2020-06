UGTT : le gouvernement doit respecter ses engagements !

Le bureau exécutif de l’UGTT réuni mercredi 17 juin 2020, a rendu public un communiqué exprimant son refus catégorique de réduire les salaires des employés et fonctionnaires du secteur public en réponse aux déclarations du chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

« Le gouvernement doit respecter ses obligations d’appliquer les conventions générales et sectorielles, y compris la troisième tranche de l’augmentation dans la fonction publique. L’UGTT réclame le respect des droits acquis mentionnés dans les lois et règlements, tels que les promotions » lit-on dans le communiqué.

La centrale syndicale a souligné l'importance de mettre sur la table des négociations les dossiers suspendus et de résoudre de nombreux problèmes sectoriels et régionaux à savoir l’accélération de l’application de l’accord du Kamour, l’amélioration des conditions de travail lamentables pour maintenir la paix sociale. L’UGTT a réitéré, dans ce sens, sa demande de réviser le salaire minimum garanti.

La centrale syndicale a ainsi insisté sur la nécessité d’adopter la loi de l'économie sociale et solidaire, surtout dans les conditions actuelles, afin de soutenir le secteur privé et le secteur public, relancer l’économie nationale et lutter contre le chômage et l’exclusion.

L’UGTT a, par ailleurs, dénoncé ce qu’elle considérait comme « une vague d’agressions et d’incitation à la haine contre les activistes et les bloggeurs » ainsi que « l’atteinte aux libertés et les restrictions des mouvements de protestation pacifiques allant même jusqu’à l’agression des manifestants et les poursuites judiciaires ».

I.M