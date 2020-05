Le PDG de la Transtu décrit la situation des transports en commun au premier jour du confinement ciblé

Le PDG de la Transtu, Anis Maloulchi, a indiqué, ce lundi 4 mai 2020, lors de son intervention sur Express FM, que la société a tout mis en œuvre pour que les mesures de sécurité soient appliquées lors du confinement ciblé qui a débuté aujourd’hui.

« Nous avons fixé un nombre maximal de passagers, sur les bus et les métros, pour respecter la distanciation et avons mis à disposition toute la flotte qui comporte 700 bus, 70 métros et 5 trains du TGM pour assurer une fréquence suffisante de voyages qui permettent d’éviter que les moyens de transport soient bondés. Aujourd’hui nous avons tenté, sur quelques lignes, de respecter une capacité de 50% de celle habituelle mais sur certaines lignes nous avons dépassé ce taux en veillant toujours à rester dans des proportions logiques qui se limitent à un ou deux passagers dans un mètre carré » a déclaré Anis Maloulchi.

Le PDG de la Transtu a ajouté que les contrôles ont été appliqués surtout dans les grandes gares et que de nombreux passagers ne possédaient ni autorisations ni attestations, précisant que certains d’entre eux ont pu acquérir des billets avec pour recommandation de veiller à obtenir les laissez-passer au plus vite.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars. Le confinement ciblé a débuté ce 4 mai et se fera progressivement sur trois étapes, le gouvernement a toutefois signifié que les décisions peuvent être révisées selon l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. L'une des inquiétudes des citoyens depuis l’annonce du confinement ciblé, concernait notamment les moyens de transport et l’application des mesures énoncées par l’Etat.

Le bilan national fait état de 1013 cas confirmés d'infection au Covid-19 sur un total de 24.406 prélèvements, 42 décès et 328 rétablissements.

M.B.Z