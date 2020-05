Lobna Jeribi expose les défis du confinement ciblé

Lobna Jeribi, ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands Projets, est revenue, ce jeudi 30 avril 2020, sur la stratégie gouvernementale de confinement ciblé qui prendra effet dès le 4 mai prochain.

Mme Jeribi a ainsi expliqué, au micro d'Elyes Gharbi dans l'émission Midi Show sur Mosaïque FM, que le défi de la prochaine période est de cohabiter avec le virus tant qu’il n’y a pas de vaccin. La situation économique et sociale ne supportant pas le prolongement du confinement et la situation sanitaire étant jusque-là maitrisée.

Elle a précisé que le plan a été préparé après concertation avec tous les ministères et parties prenantes, et après l'aval des autorités sanitaires. "La menace du Covid-19 persiste et il faut rester vigilants et poursuivre les gestes barrières ainsi que les mesures préventives. La clé du succès résidant dans l’évaluation et la réadaptation du plan à tout moment", a-t-elle dit.

Interrogée sur la date d'un déconfinement total, la ministre est restée floue refusant de confirmer la date du 14 juin. Elle a indiqué qu’il y aura une autre phase de confinement ciblé qui se fera par étapes, ajoutant que le gouvernement a une vision claire et a fait ses choix (préserver la santé des citoyens tout en maitrisant l’épidémie), mais qu’il avait plusieurs scénarios selon l’évaluation de la situation.

Et d’affirmer qu'à chaque étape, davantage de détails seront donnés aux citoyens concernés. Ceci dit, elle estime que les plus grands défis à relever seront dans la première période et que ces 20 jours et leurs succès seront déterminants pour le reste de la stratégie.

La ministre a noté que des mesures de contrôle et de dissuasion seront appliquées par l’inspection de travail et celle de la médecine de travail, avec à la clé amendes et sanctions contre les contrevenants.

Elle a expliqué que la démarche du gouvernement est de responsabiliser les citoyens, d’où les simples déclarations d’activités pour ceux qui sont concernés par le confinement ciblé et ce afin de simplifier les procédures. Elle a alerté les professionnels qui ne respectent pas les protocoles sanitaires qu’ils pourraient se retrouver de nouveau à l’arrêt.

1,5 million de personnes s’ajouteront à celles qui travaillent déjà, a indiqué Lobna Jeribi. Le reste devra respecter les mesures de confinement et rester à proximité de leurs domiciles si elles doivent sortir pour des raisons justifiées. Le transport public demeurera réservé aux seules personnes autorisées.

En réponse à une question de l’animateur, Mme Jeribi a admis qu’il y a eu un relâchement au mois de ramadan : seulement 65% respectaient le confinement contre 80% avant. Mais, les autorités essaient pour le moment de rester compréhensives.

Lobna Jeribi a spécifié que certains secteurs reprendront plus tard car il y a des risques de regroupement et il fallait que le gouvernement soit sûr de leur état de préparation et ait les garanties nécessaires du respect des mesures barrières.

Ainsi, les commerces, boutiques, magasins, hypermarchés et malls reprendront le 11 mai 2020. Ceci dit, les boutiques qui se trouvent dans les centres commerciaux ne reprendront pas pour autant, le gouvernement voulant permettre aux commerces de proximité de rouvrir et fournir le nécessaire aux citoyens mais sans pour autant prendre des risques inutiles.

En ce qui concerne les masques de protection (lavables ou jetables), la ministre a assuré qu’il y en aura suffisamment le 4 mai dans les pharmacies et les magasins.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès.

I.N