Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a présidé ce lundi 13 avril 2020, un conseil ministériel restreint, dédié au suivi de la situation sanitaire dans le pays.

Le Conseil a examiné les implications du confinement total sur de nombreux secteurs sensibles et sur les institutions économiques et les plans d'action sectoriels nécessaires visant à réduire les répercussions négatives sur les secteurs concernés et sur la situation économique et sociale.

Il a, en outre, étudié les divers scénarios de l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays et examiné le programme de fabrication de masques de protection non médicaux lancé par le ministère de la Santé et de l’Industrie samedi.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 12 avril 2020, fait état de 22 nouveaux cas d’infection au Covid-19 enregistrés, faisant grimper le bilan national à 707 cas confirmés sur un total de 11.238 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 31 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020.

Tous nos articles sur le covid-19 en Tunisie.

M.B.Z