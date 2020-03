Covid-19 : Selim Azzabi à lécoute du patronat

Le patronat a été reçu, ce mardi 17 mars 2020 par le ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale Selim Azzabi pour étudier les moyens et les mécanismes à mettre en place pour accompagner le secteur privé pour lutter contre les effets économique de la pandémie du coronavirus.

Ainsi, une délégation composée de membres du bureau exécutif de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) et conduite par son président Samir Majoul a été accueillie au siège du ministère.

M. Azzabi a soutenu que la rencontre a permis d’écouter les préoccupations du secteur privé et de se concerter, en cette période difficile avec la propagation du Covid-19 et les probables répercussions sur l’économie nationale. L’objectif étant de déterminer les mesures à mettre en place pour limiter les effets économiques de cette pandémie et assurer la pérennité de l’activité des entreprises et des emplois.

Pour sa part, M. Majoul a affirmé la disposition du secteur privé à soutenir les efforts de l’Etat pour contrer ce fléau, le tout en soulignant l’importance de prendre des mesures urgentes pour limiter le fardeau sur les entreprises afin de les aider à poursuivre leurs activités et leur stabilité économique et financière.

I.N