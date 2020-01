Ahmed Ounaies : la position de la Tunisie sera bien représentée à la conférence de Berlin

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ounaies, était l’invité ce jeudi 9 janvier 2020, d’Elyes Gharbi sur Mosaïque FM.

Ahmed Ounaies a livré, à cette occasion, sa lecture de l’absence de la Tunisie à la conférence de Berlin, dédiée à la situation en Libye.

« Quand les Nations-Unies ont demandé avec insistance à la chancelière allemande Angela Merkel d’organiser cette conférence, le but était d’unifier les positions des grandes capitales mondiales car les grands dirigeants ont des positions contradictoires concernant les foyers de tensions dans le monde et l’Europe a été très lésée par les guerres dans certains pays dont la Syrie et la Libye. Donc, le but de cette conférence est de fédérer les positions et les décisions. Angela Merkel a donc demandé à Kaïs Saïed quelle était la position de la Tunisie et s’est assurée de sa concordance avec la position allemande » a expliqué Ahmed Ounaies.

« L’engagement d’Angela Merkel n’est pas d’avoir le maximum d’invités à la conférence mais d’y rassembler les grandes forces qui interviennent dans le conflit avec un esprit de guerre ralliant l’une ou l’autre des parties et les grandes puissances sont dans ce cas, ce qui n’est pas le cas de la Tunisie. Donc la position de la Tunisie sera bien représentée lors de cette conférence, par le pays hôte lui-même, soit l’Allemagne, et cela a été largement garanti par Mme Merkel au président tunisien. Pour ce qui est des autres pays voisins, la position n’est pas la neutralité de la Tunisie, tout le monde sait que l’Egypte soutient Haftar et que l’Algérie est contre Haftar. C’est ça la vérité et le président a eu raison de convaincre et de réitérer la position de la Tunisie à toutes les personnalités qui sont venues lui rendre visite » a-t-il ajouté.

M.B.Z