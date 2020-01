La Tunisie entame ses travaux de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies

La Tunisie occupe formellement, à compter du 1er janvier 2020, sa position de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021.

« Notre pays s'est fixé un ensemble de priorités et d'options stratégiques dans le contexte de sa participation non permanente au Conseil de sécurité, axé principalement sur les questions de prévention et le règlement pacifique des conflits afin de consolider une paix durable. Il s’agit également de renforcer la participation des femmes et des jeunes dans cet effort » a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié hier.

« La Tunisie s'efforcera de défendre ses positions sur les différentes questions liées à l'espace arabe et africain, dont particulièrement la question palestinienne et la situation en Libye. Elle n'épargnera également aucun effort, sur la base des principes de sa politique étrangère et de son attachement aux objectifs et principes des Nations Unies, pour contribuer activement à la recherche de solutions pacifiques et durables aux diverses questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, conformément aux exigences de légitimité et de droit international et en coordination avec le reste des États membres et de tous les pays frères » précise le document.

M.B.Z